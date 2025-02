Carlos III, al igual que Meghan Markle y el príncipe Harry, tendrá su propio documental: los detalles

El rey Carlos III de Inglaterra protagonizará un nuevo documental para Amazon Prime Video, según dio a conocer The Times el pasado fin de semana.

Las grabaciones comenzaron en enero en Dumfries House, la gran casa de campo de la familia real británica en Escocia y será la forma en la que el monarca lleve a la pantalla chica la filosofía que plasmó en su libro ‘Harmony: A New Way of Looking At Our World’ en 2010.

El rey de 76 años será el protagonista de este proyecto, para “mostrar, no contar cómo transformar a las personas los lugares, y, en última instancia, el planeta”, dijo el citado medio.

Lo que se sabe sobre el documental del rey Carlos III

El documental estará centrado en el trabajo benéfico del rey Carlos III, en especial lo relacionado con el cuidado del medio ambiente, una causa que ha sido muy importante a lo largo de su vida y de la que es gran defensor.

Este trabajo muy poco tendrá que ver con sus deberes reales y su trabajo como monarca, razón por la que está ambientado en Escocia.

Este proyecto materializará la filosofía de su libro, el cual habla del medio ambiente, el cambio climático, la arquitectura y la agricultura, pues el rey Carlos III está ansioso por comunicar a una audiencia “nueva e internacional” cómo, 15 años después de la publicación de su escrito, muchas ideas que recoge se han adoptado a lo largo del mundo.

Según el citado medio, habrá que esperar a finales de este 2025 o a principios del 2026 para disfrutar de este estreno.

Rey Carlos III. Getty Images

Este no es el primer documental que protagoniza el rey Carlos III, pero sí es el primero que no está bajo productoras británicas como la BBC o la ITV. Además, llama la atención que se haya asociado con el gran competidor de Netflix, compañía de streaming con la que su hijo, el príncipe Harry, tiene un acuerdo millonario.

En 2022, los duques de Sussex lanzaron una docuserie llamada ‘Harry y Meghan’, en la que revelan detalles de su romance y de su vida en la familia real británica. Además, el próximo 4 de marzo se estrenará su próximo proyecto ‘With love, Meghan’.

El trabajo del rey Carlos III a favor del medio ambiente

“La película no trata sobre el rey, trata sobre el trabajo que ha inspirado en todo el mundo al explorar y encontrar formas para que las comunidades trabajen en una conexión más estrecha con la naturaleza y hacia un futuro más sostenible”, comentó un portavoz de palacio al mencionado diario británico.

Durante su larga etapa como príncipe, el primogénito de la reina Isabel II se convirtió en un defensor de las causas ecológicas, impulsando acciones ambientales. Ya como rey, advirtió en la cumbre climática de la COP28 en Dubai que la supervivencia humana está “en peligro” a menos que se restablezca el equilibrio con el mundo natural.