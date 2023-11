Carlos III pronuncia su primer “Discurso del Rey” ante el parlamento británico

Ante el parlamento británico y cumpliendo con todo protocolo, Carlos III protagonizó un significativo acto ritual en la vida política británica llamado el “Discurso del Rey”, se trata de una histórica ceremonia la que te explicamos, paso a paso.

El evento se realiza en la última sesión parlamentaria antes de las próximas elecciones, las cuales se efectuarán antes de enero de 2025. Por lo que, como hábilmente lo puntualiza AFP, el gobierno conservador de Rishi Sunak aprovechó para mostrar un panorama “a largo plazo”, con el objetivo de presentar continuidad y con la clara intención de ganar votos en las elecciones legislativas.

Lo reyes hicieron un recorrido en carruaje del Palacio Buckingham al Parlamento. AFP

El “Discurso del Rey”

Al ser un acto ritual, el protocolo se sigue al pie de la letra. Y ya sabemos cómo se indigna el monarca cuando algo no sale tal y como era de esperarse. Todo comenzó cuando el rey Carlos III y la reina consorte Camilla partieron en procesión del Palacio de Buckingham a las Casas del Parlamento.

Durante el recorrido en carroza, el soberano se topó con decenas de manifestantes que gritaban: "¡No mi rey!” y "¡Qué desperdicio de dinero!”. Una situación que no ocurría en el mandato anterior.

Escoltado por la Caballería Real, presidió su primera apertura estatal del Parlamento como monarca. A su arribo al Palacio de Westminster, el soberano ingresó por la emblemática Entrada del Soberano, posteriormente pasó a la sala de vestimentas. Ahí recibió importantes elementos ceremoniales, como lo son la Corona del Estado Imperial y la Túnica de Estado.

Ataviado con las prendas históricas ceremoniales e instalado en el trono de oro de la Cámara de los Lores, el rey estuvo acompañado por la reina Camila, quien se sentó a su izquierda.

El tradicional “Discurso del Rey” se realiza en la cámara de los Lores, donde no había ni un escaño libre. AFP

Qué dijo Carlos en su primer discurso

Este es el primer ‘Discurso del Rey’ de un monarca masculino en 70 años. Aunque “técnicamente”, no es el primer discurso de Carlos en esta ceremonia. Anteriormente, en mayo de 2022, en su categoría de príncipe herdedero, había pronunciado el discruso en nombre de su madre, cuyo estado de salud era delicado

El discurso que pronunció el rey duró diez minutos. “Consciente del legado de servicio y devoción a este país dejado por mi querida madre, la difunta Reina, que pronuncio éste, el primer ‘Discurso del Rey’ en más de 70 años”, dijo al inicio de su participación.

Si algo ha marcado su, hasta ahora, breve mandato, es el compromiso con el medio ambiente, por lo que Carlos III no perdió la oportunidad de exponer sus causas medioambientales, pronunciando nuevas medidas, las cuales no estarán sujetas a discusión, pues, de acuerdo con la convención, el monarca está por encima de la política.