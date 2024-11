Charlène de Mónaco compartió aspectos desconocidos sobre sus hijos con el príncipe Alberto

La princesa Charlène de Mónaco sorprendió al abrirse sobre la vida privada de sus hijos, Jacques y Gabriella, quienes a sus escasos 9 años son ya figuras muy observadas en el principado debido a su posición dentro de la familia real monegasca.

Fue para la revisa francesa Gala que la esposa del príncipe Alberto II ha querido hablar más sobre los pequeños herederos del Principado y cómo es que han comenzado a mostrar personalidades marcadas, además de los desafíos que conlleva criar a dos futuros representantes de la realeza.

¿Qué dijo la princesa Charlène sobre sus hijos?

En palabras de la propia princesa, Jacques, a quien se le considera el próximo príncipe de Mónaco, “es muy reservado pero muy observador” y que, además, ha desarrollado un fuerte sentido de responsabilidad desde temprana edad. En cambio, la pequeña Gabriella la describió como una niña espontánea y “muy curiosa, muy intrigada por el mundo y por la vida en general”. Por lo que ello deja en claro el contraste que hay en las personalidades de cada uno.

Charlène de Mónaco contó las diferencias de personalidad entre sus hijos Jacques y Gabriella Instagram

También, la cuñada de Carolina de Mónaco se sinceró y reveló que en 2023 los mellizos dejaron de ir a clases juntos, lo cual calificó como “un gran logro para ellos”. Además, la sudafricana contó lo complicado que es dedicarles tiempo de manera individual. Aunque considera que ello es esencial tanto para el crecimiento de sus hijos.

Por otra parte, la royal compartió cuál es su sentir ahora que está cerca de llegar a los 47 años. “Creo que hay que aceptarlo (el envejecimiento). Perseguir la eterna juventud es una ilusión. Yo simplemente intento mantenerme lo más joven posible en mi cuerpo y en mi corazón”, dijo.

Jacques y Gabriella cumplirán 10 años el próximo 9 de diciembre Instagram

Recordemos que Charlene fue nadadora y representó a su país de origen, Sudáfrica, en las Olimpiadas de Sídney 2000. Sin embargo, en la entrevista también reveló que ahora ya no le sería posible practicar esta disciplina a un alto nivel. “Con casi 47 años ya no puedo, mi cuerpo no me deja. Mi alma y mi corazón podrían, pero mi cuerpo dice que no”, apuntó.

Sin duda, esta sinceridad ha acercado a Charlène al público y ha permitido a Mónaco verla a ella y a sus hijos desde un ángulo más familiar y personal. Los detalles que ha compartido no solo nos permiten conocer mejor a Jacques y Gabriella, sino que además dejan ver una faceta más íntima y desconocida de la princesa.