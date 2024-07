¿Cómo es la relación actual de David y Victoria Beckham con Meghan Markle y el príncipe Harry? Esto es lo que se sabe

En 2016, cuando Meghan Markle comenzó a salir con el príncipe Harry y comenzó a integrarse progresivamente a la vida real, ella no sabía nada sobre cómo formar parte de ese importante círculo social, ante lo cual Victoria Beckham, esposa del casi Sir David Beckham, no dudó en brindarle apoyo.

De acuerdo al relato del diario The Mirror, la ex Spice Girl incluso, le dio acceso a Meghan a famoso “librito negro”, en el que se encuentra apuntada toda una guía para convertirse en una dama de sociedad, incluyendo la lista de los estilistas a los que debes recurrir, tiendas dónde comprar ropa y, lo más importante, quién sí y en quien no confiar dentro del medio.

Después de ese y otros generosos gestos, la protagonista de “Suits” y su esposo lograron establecer una relación muy cercana con los Beckham, hasta que en 2018 Meghan comenzó a sospechar que Victoria se encontraba “filtrando” historias sobre ella a la prensa con el afán de desprestigiarla, tanto a ella como a su marido, lo cual inevitablemente generó una ruptura en su vínculo.

El vínculo entre Victoria Beckham y Meghan Markle se habría roto por culpa de la duquesa Getty Images

Al respecto, una fuente le dijo al diario The Sun en ese momento: “La idea de que Victoria Beckham fuera personalmente a llamar a los periodistas para darles una primicia es ridícula”. Sin embargo, sin dar el beneficio de la duda a Victoria, rápidamente el príncipe Harry tomó medidas al respecto.

“Harry es muy protector con Meghan y decidió abordar el asunto de frente, contactando directamente a su buen amigo. David rápidamente corrigió a Harry y los dos hombres acordaron seguir adelante, pero ciertamente hizo que las cosas fueran incómodas para Meghan. Un rato.”, cita The Sun.

¿Qué pasó con la relación de los Beckham con los Sussex?

Más tarde, a pesar del distanciamiento entre ellos, los Beckham fueron invitados a la boda de los duques en 2018. Aunque, si bien los Beckham se unieron a la celebración religiosa en la Capilla de San Jorge, no acudieron a la recepción. Este habría sido el último indicio de acercamiento entre ellos.

David y Victoria Beckham fueron invitados a la boda de los duques de Sussex Getty Images

De acuerdo a los informes, desde que se desató el rumor de que Victoria filtraba historias de su esposa, Harry se mantuvo distante de David, temiendo que la empresaria continuará compartiendo información a la prensa sobre la duquesa, por lo que no volvió a saberse de ningún tipo de encuentros entre estas dos parejas.

A pesar del distanciamiento, David declaró en su momento ante Entertainment Tonight que estaba “orgulloso” de Harry luego del anuncio en 2020 de que él y Meghan dejarían la Familia Real. Una declaración que no impidió que el ex futbolista siguiera siendo cercano con el rey Carlos III y el príncipe William, con quienes, como bien se sabe, los Sussex tampoco tienen contacto.

¿Cómo es actualmente la relación de los Sussex con los Beckham?

Los duques de Sussex continúan distanciados de los Beckham Getty Images

Recientemente se reveló en el libro “The House of Beckham: Money, Sex and Power”, del biógrafo Tom Bower, que la enemistad silenciosa de Harry y Meghan con David y Victoria llegó tan lejos que en 2022, la pareja de diseñadores tomaron “revancha” y decidieron opacar a la pareja de exiliados durante una importante gira en Estados Unidos.

De acuerdo con el autor, en aquella ocasión todo el panorama royal se encontraba de gira: William y Kate se encontraban en Boston. Mientras que Harry y Meghan pasaban el tiempo en Nueva York.

El príncipe William habría formado parte de la “venganza” de los Beckham contra los Sussex Getty Images

Posteriormente, ambas parejas auspiciaron respectivamente un evento en simultáneo y los Beckham decidieron hacerles coro a los príncipes de Gales y acompañarlos en Boston, opacando así por completo a los Sussex, quienes quedaron completamente despojados del foco mediático. Esto habría abierto aún más la brecha de enemistad entre los duques y el ex futbolista y su esposa, por lo cual hasta el momento no se tiene indicio de que su relación se vaya a reanudar pronto.

Además, cabe recordar que David se encuentra más cercano que nunca a Carlos III, después de que el monarca lo nombrara primer embajador de su fundación, algo que también podría estar acercando al astro a su ansiado título de “Sir”, del cual podría alejarse de volver a contactar al exiliado hijo del rey.