Cómo han sido los elegantes vestidos de Anisha Rosnah en su boda con Abdul Mateen de Brunéi

Cuando la realidad supera la ficción. Ningún cuento de princesas podría relatar la boda de Anisha Rosnahy y el príncipe Abdul Mateen de Brunéi. Un elegante enlace que duró 10 días, en los que vimos un desfile de vestidos nupciales, uno más elegante que otro. Descubre cómo ha sido el ajuar de este enlace de ensueño.

Fue en octubre del año pasado cuando nos enteramos de la boda del príncipe Abdul Mateen ibni Hassanal Bolkiah. A través de sus propias redes sociales, el hijo de 32 años de Hassanal Bolkiah ibni Omar Ali Saifuddien III de Brunéi, compartía que se casaría con Anisha Rosnah.

La ahora esposa del príncipe Abdul, Anisha, es una joven de 29 años que se educó en el Reino Unido, se licenció en la Universidad de Bath y ha mostrado interés en la moda, siendo creadora de una marca llamada Silk. Además, dirige una empresa de turismo llamada Authentirary.



Tal como se había pronosticado, la boda se celebró en grande, del 7 al 16 de enero se realizaron recepciones, banquetes, desfiles, intercambio de votos matrimoniales e, incluso, hubo conciertos. Brunéi es pequeña nación en la Isla de Borneo.

Cada uno de los actos de la boda ha gozado con una gran solemnidad @tmski

Anisha Rosnah y Abdul Mateen: 10 días de boda

Los festejos por la unión de Anisha Rosnah y Abdul Mateen duraron, entre banquetes, desfiles, vestidos de lujos, algunas tiaras y diamantes. Se trató de uno de los enlaces matrimoniales más ostentosos y multitudinarios de la historia de Brunéi, con una gran cantidad de ritos nupciales y ceremonias.

¿Qué pasó en la boda de Anisha Rosnah y Abdul Mateen? En 10 días, pasó un poco de de todo, pero, algunos de los eventos más destacados incluyen:



Ceremonia de solemnización : La ceremonia de solemnización se celebró el jueves en una mezquita.

: La ceremonia de solemnización se celebró el jueves en una mezquita. Recepción principal : La recepción principal de la boda se celebró el domingo en el palacio de 1.788 habitaciones, contando con la presencia de miembros de la realeza y dignatarios internacionales.

: La recepción principal de la boda se celebró el domingo en el palacio de 1.788 habitaciones, contando con la presencia de miembros de la realeza y dignatarios internacionales. Desfile : Un desfile por la capital, Bandar Sri Begawan, también se llevó a cabo durante las 10 días de fiesta

: Un desfile por la capital, Bandar Sri Begawan, también se llevó a cabo durante las 10 días de fiesta Ritual final: Un ritual final puso fin a la boda, con la participación del sultán Hassanal Bolkiah y otros miembros de la familia real.

¿Cómo fueron los vestidos de boda de Anisha Rosna?

Anisha Rosnah parece estar bien integrada en la familia real de Brunéi y ha llamado la atención por el uso de una tiara de diamantes en su boda. Su hermano, Danial Deen Isa-Kalebic, es íntimo amigo del príncipe Mateen. Anisha Rosnah es la nieta del consejero especial del sultán, Pehin Dato Isa.

Anisha Rosnah utilizó seis vestidos de novia en su boda con el príncipe Abdul Mateen de Brunéi. Los vestidos de novia que utilizó fueron:

En el primer look para el evento previo al enlace, Anisha Rosnah lució un elegantísimo baju kurung. @tehfirdaus

El de Ceremonia de Khatam Corán. Una de las citas previas al enlace es la ceremonia Khatam Qur’an, en esa ocasión se lee un libro completo del Sagrado Corán, esto tiene la intención de absorber la literatura sagrada. Para la ocasión, Anisha usó un baju kurung completamente blanco, de Teh Firdaus.

Además de atuendos blancos, la novia también ha modelado un look en rojo a juego con el del hijo del sultán @tmski

La Ceremonia del Majlis Istiadat Berbedak es un evento muy especial, en ella se invita a los amigos y familiares de los novios a bendecir a los novios. A la ceremonia, Anisha entró vestida completamente de rojo con un velo que le cubría el rostro. Cuando reveló su rostro, éste estaba enmarcado con un tocado tradicional dorado con flores.

Anisha usó un traje completamente blanco con intrincados encajes del diseñador Teh Firdaus. @muash.portfolio

Durante la Ceremonia Berbedak Mandi, Abdul Mateen y Anisha Rosnah fueron bañados en bendiciones por sus seres más cercanos y queridos. Anisha usó un segundo evento para la ocasión, también creado por Teh Firdaus, quien contó: “Fue el primer look que diseñé para su boda... (La novia) compró encaje francés en Londres y me confesó su amor por las perlas. La única petición que me hizo fue que insertara microperlas a lo largo de todo el baju kurung. Tardé tres meses en confeccionarlo”.

Los recién casados lucían majestuosos mientras se dirigían al desfile posterior a la boda.

El evento estelar: ¡la boda! Como de cuento, mientras el príncipe Mateen se veía majestuoso en su uniforme ceremonial blanco y dorado, Anisha impactó en un vestido nupcial con algunas piezas de joyería llamativas. Llevaba una tiara de diamantes, pendientes de diamantes y un collar con un colgante magnífico.

En el último día de las festividades de la boda, el Príncipe Mateen y Anisha. @germanlarkin

Durante la recepción, los recién casados disfrutaron de un banquete para 5 mil personas de todo el mundo. El príncipe vistió un uniforme ceremonial en negro y dorado y su esposa, Anisha, estaba deslumbrante con un vestido del diseñador Zuhair Murad, cubierto de lentejuelas brillantes. Para completar su atuendo, llevaba una tiara de diamantes. También llevaba un collar con un colgante de diamantes en forma de pera.

El primer enlace del 2024 ha elevado la vara, desde los los elegantes vestidos de Anisha Rosnah hasta todos los preparativos de parte de la familia de Abdul Mateen de Brunéi, todo parece haber salido de las Mil y Una Noches.