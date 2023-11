Cómo limpia la casa real de Dinamarca la imagen del príncipe Federico, relacionado con Genoveva Casanova

La publicación de una secuencia de fotografías de Federico de Dinamarca cenando, paseando y pasando la noche con Genoveva Casanova desató un escándalo que dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos, ¿cómo reaccionó la casa real danesa y cómo limpia la imagen del príncipe?

Las fotografías fueron publicadas por una revista española el pasado miércoles, justo el mismo día que terminaba la visita oficial de los reyes de España, Felipe VI (55 años) y Letizia (51 años). Si bien la publicación salió el miércoles, desde el martes por la noche comenzaron a circular las fotografías. Y los primeros efectos del escándalo fueron visibles en las caras de Federico (55 años) y su esposa, Mary Donaldson (47), cuyos gestos de tensión eran visiblemente notorios.

La casa real de Dinamarca: operación limpia

El encuentro de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova (47 años) acaparó titulares internacionales, inversamente proporcional al escándalo, la casa real danesa ofreció un comunicado escueto: “Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados”.

Sin entrar en detalles, el comunicado oficial explicaba: “Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero”, decía a manera de respaldo al heredero al trono.

Está en juego la continuidad de la monarquía y no hay lugar para un escándalo de ese nivel. Érika Roa

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova fueron retratados paseando juntos por el parque del Retiro de Madrid. Getty Images

Sobre las consecuencias para el heredero al trono, nuestra experta en realeza, Érika Roa: “El heredero a la corona danesa se confió de la manera más inocente. Parece principiante en los menesteres paparazzi. Fue un error muy grande de parte de él y de su seguridad. La única damnificada aquí es la princesa Mary quien siempre ha sido impecable e intachable en su papel como consorte”.

Respecto al plan de acción de la casa real de Dinamarca, Roa apuntó: “No creo que la reina Margarita permita un divorcio entre su hijo, Federico, y Mary, no cuando el cambio de estafeta está más cerca. Está en juego la continuidad de la monarquía y no hay lugar para un escándalo de ese nivel. Dejarán que pase el escándalo como si nada hubiera pasado”.

Detalles del encuentro

De acuerdo a portal Mujer Hoy, Genoveva y Federico se conocieron en una de las cacerías que reúnen a millonarios y royals en Alemania y Austria.

De acuerdo a versiones extra oficiales, Federico viajó a Madrid con un plan muy puntual, visitar la muestra de Pablo Picasso en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y disfrutar la la gastronomía local. Su acompañante no pudo asistir y, en su lugar, acudió Genoveva

Y aunque esto podría justificar el paseo Parque de El Retiro y la posterior cena en El Corral de la Morería, las imágenes de Federico saliendo de madrugada del apartamento de Genoveva son materia prima para un gran escándalo. Mientras esto ocurría, Mary Donaldson estaba de visita oficial en Estados Unidos.



A través de su despacho de abogados, la propia Genoveva se ha defendido de las acusaciones diciendo: “Niego rotundamente las afirmaciones que sugieren una relacion de tipo romántica entre el príncipe Federico y yo”.

Cuando el río y las imágenes suenan, poco queda por hacer. Y esa es la actitud de la casa real danesa, quien apuesta al silencio y el olvido para apagar el escándalo desatado tras la publicación de las fotografías que relacionan a Fenderico de Dinamarca y Genoveva Casanova.