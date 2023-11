Cómo serían las próximas fiestas navideñas para el príncipe Archie y su hermana Lilibet

Ahora que ya están las fiestas decembrinas prácticamente a la vuelta de la esquina, ya se han comenzado a destapar cuáles serán los próximos planes de la Familia Real británica para pasar esta época del año.

Por lo mismo, también ya se ha comenzado a rumorar en dónde podrían pasar la Navidad los Duques de Sussex y sus hijos Archie y Lilibet, y según fuentes cercanas a los Windsor, el rey Carlos estaría dispuesto a invitar a su hijo menor, así como a sus nietos a Inglaterra para estas fiestas.

¿En dónde pasarían las fiestas decembrinas Archie y Lilibet?

Cómo ya señalábamos al principio, han salido a la luz varios rumores por parte de la prensa británica, los cuales señalan que habría intención de un mayor acercamiento por parte del monarca británico hacia la familia de Harry, pues según informes los habría invitado a pasar la Navidad con ellos, ya que recordemos que viven en Estados Unidos desde el 2020.

Sin embargo, es muy poco probable que Meghan Markle y el príncipe Harry asistan a la cena familiar, aunque sí pudiera darse una posible reunión con el rey británico en algún momento de los primeros días del siguiente año, según algunos medios.

En 2021, Harry y Meghan presentaron a su hija en una postal navideña

Aunque otros señalan que Meghan no estaría dispuesta a esta petición, a menos que vaya toda la familia Sussex, incluída ella, ya que otras versiones sugieren que Carlos no la invitaría a ella, pero sí a su hijo y nietos.

Así que en caso de no darse este viaje al país británico, se esperaría que los pequeños tengan una Navidad en el país de su madre.

Pero estas especulaciones no paran ahí, ya que un artículo de la prensa británica afirma que a Harry y Meghan también les encantaría pasar la Navidad en el Reino Unido, solo que no han recibido una invitación formal, de acuerdo con lo que dice un amigo cercano a la pareja real, publicó The Sunday Times.

Según rumores, Meghan aceptaría viajar al Reino Unido en Navidad si va toda la familia Sussex

“No puedo imaginar que los Sussex rechacen una invitación para pasar tiempo con Su Majestad” comentó esta fuente, pero añadió que “hasta el momento no ha habido ninguna invitación para las vacaciones”.

Así que a partir de lo ya comentado anteriormente, pudiera darse la posibilidad de que el príncipe Archie y la princesa Lilibet pasen la Navidad junto con el resto de los Windsor.

Recordemos que la última ocasión en la que la duquesa y el duque de Sussex pasaron la navidad con la Familia Real en Sandringham fue en diciembre de 2018, por lo que de darse un posible reencuentro, serían estas las primeras fiestas decembrinas de la pequeña Lilibet Diana en Inglaterra.

Por otro lado, la semana pasada Carlos III cumplió 75 años y, según The Times, el rey recibió una llamada desde California, del príncipe Harry y de Meghan, para felicitarlo. También se sabe que sus nietos le habrían grabado un video deseándole un feliz cumpleaños.