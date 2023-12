Cuál es la curiosa tradición navideña de los Windsor que perdura desde hace un siglo

Como es tradición navideña desde hace siglos, los Windsor encabezados por el rey Carlos III y la reina Camilla celebraron Navidad en la finca real de Sandringham, donde se reunieron para pasar estas fechas desde los príncipes de Gales y sus hijos hasta algunos personajes incómodos, como el príncipe Andrés.

La tradición de que la familia real pase los inviernos en la finca campestre se remonta siglos atrás, específicamente a 1862. En ese año, la reina Victoria adquirió los terrenos de la zona para que el en ese entonces príncipe Eduardo de Gales se beneficiara con la influencia tranquilizadora del campo.

Un cambio de escenario que sigue teniendo su lado positivo hoy en día. Es por eso, que en estas fechas, dejando Londres y el Palacio de Buckingham por un momento, la familia real disfruta de la finca campestre de Norfolk, un lugar que los pone en un mood más relajado, mientras intercambian regalos, atienden al servicio religioso de Navidad y reparan en el mensaje navideño del rey Carlos III.

El origen de la curiosa tradición navideña comenzó con el rey Eduardo VII Getty Images

Cuál es la curiosa tradición de Sandringham

Si las costumbres de quemar el diablo en Guatemala o esconder escobas en Noruega te parecen raras, en Sandringham hay una tradición original que raya en lo curiosa. Se trata de práctica que se remonta, precisamente, a la época del (reinado que duró poco más de 9 años, de 1901 a 1910).

El origen de la tradición tiene que ver con la fama de gran comensal de rey Eduardo VII, y consiste en pesar a cada uno de los invitados en el momento que llegan a la finca y la dejan, en la temporada navideña. Para el monarca, el que los invitados aumentaran de peso era un claro indicador de que se habían divertido y él había sido un buen anfitrión.

Miranda Holder, experta en realeza, a través de un video en sus redes sociales explicó: “tienen una tradición navideña real que es un poco inusual y definitivamente hoy en día no es muy políticamente correcta. Pesan a sus invitados. Sí, escuchaste eso correctamente. Pesan a sus invitados”.

La costumbre que comenzó hace un siglo, prevalece. Como explica Holder: “La comida ocupa un lugar importante en el calendario navideño real, por lo que la reina pensó que sería divertido continuar con esta tradición”. De hecho Ingrid Seward, editora de Majesty Magaz, confirmó que esta extraña práctica se mantenía intacta en 2018.

Lo más curioso es su indicador de “felicidad”, pues según Holder: “Aparentemente, si has engordado 1,4 kilogramos, te lo has pasado muy bien”. Aún no existe registro si en esta Navidad se conservó la tradición, lo que es probable es que ya no se le dé la misma interpretación positiva al hecho de ganar de peso, tras las cenas y reuniones con familiares y amigos.