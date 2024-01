De Charlotte de Gales a Jaques de Mónaco: estos mini royals son los nuevos rostros de la realeza

Estamos acostumbrados a seguir el paso a los príncipes de Gales o a los príncipes de Mónaco; sin embargo, sus pequeños hijos, los nuevos rostros de la realeza, comienzan a llamar la atención por mérito propio, desde Charlotte de Gales hasta Jaques de Mónaco, sin olvidar al tremendo Louis de Gales, estos mini royals tienen carisma real.

Desde el fashionista Jaques de Mónaco, pasando por el expresivo Louis de Gales, hasta la culta Estelle de Suecia. Todos ellos nos fascinan no sólo por su rango, sino por lo genuinos que son como cualquier otro niño.

Con escasos años de edad y todo un porvenir por delante, estas jóvenes figuras de la realeza serán las futuras generaciones de príncipes, duques y reinas de diversas naciones, que le darán forma a la historia contemporánea; sin embargo, mientras el tiempo llega estos niños se preparan para ser los grandes herederos de linajes impecables.

Los mini royals definirán los nuevos estilos de regencia en las cortes.

1) Charlotte Elizabeth Diana

Actualmente, Charlotte ocupa el cuarto lugar en la línea de sucesión al trono. Getty Images

Padres: Kate y William, príncipes de Gales

Edad: 8 años

Casa Real: Windsor

Título nobiliario: Charlotte de Cambridge

La pequeña Lotti, para muchos de nosotros Charlotte tiene tanto carácter como la reina Isabel II. En vida, la propia monarca comentó que sentía especial debilidad por Lottie, como suelen llamar a la princesa en el ámbito de lo doméstico, por lo cuidadosa que es con sus hermanos y los gestos de servicio con los demás.

Prueba de ello es que la carismática royal, pese a que no es la hermana mayor, se comporta como si lo fuera, ya que ayuda a Kate y a su nana española María Teresa Turrión hacerse cargo de George y Louis en sus tareas y juegos, como advierte Harper´s Bazaar UK.

De hecho, una curiosidad de la pequeña es que gracias al contacto con Turrión, la pequeña habla español y come mucho picante, como lo demostró en su última visita a Pakistán, donde sus padres estuvieron en el centro Aga Khan probando guisos locales muy condimentados, pero que no lo fueron para la mini royal.

2) Archie Harrison Mountbatten-Windsor

“Papá, mamá, libro y perro” fueron las primeras palabras del mini royal. Archivo

Padres: Meghan Markle y Harry de Sussex

Edad: 4 Año

Casa Real: Windsor

Aunque el pequeño Archie aún es muy joven para tener predilecciones propias, su imagen desde antes de nacer ha estado rodeada de especulación y polémica por el estilo de vida de sus padres, donde la tradición y lo contemporáneo se cruzaron.

Una de aquellas cuestiones fue cómo se alimentaría el primogénito de ambos, ya que Meghan es semivegetariana y ella pretende que su hijo también siga una dieta semejante; por eso durante su breve estancia por Buckingham eligió los servicios del chef Damian Wawrzyniak, encargado de crear un menú de papillas veganas para Archie.

“Recuerdo cuando vi a los duques de Sussex entrar al restaurante House of Feasts y me pidieron varios platillos y purés, estaba muy sorprendido por la petición, pero como no ha sido la única vez que he trabajado con la monarquía, me sentí halagado de que confiaran en mí para las comidas principescas”, comentó para Royal Central, el famoso chef de origen polaco.

3 y 4) Jacques Honorato Raniero Grimaldi y Gabriella Teresa María Grimaldi

El gen fashion distingue a los integrantes de la dinastía Grimaldi. Archivo

Padres: Príncipe Alberto II y Charlène de Mónaco

Edad: 9 años

Casa Real: Grimaldi

Son los nuevos Rock Star´s de Mónaco. Pareciera que ser cool es parte del ADN de este principado, ya que cada integrante tiene una personalidad desenfadada y ecléctica, tal es el caso de los hijos de los príncipes soberanos Alberto II de Mónaco y su mujer Charléne, cuyos gemelos Jacques y Gabriella siempre les roban cámara por la frescura con la que impregnan el ambiente; para muestra un botón, recientemente los pequeños fueron parte de las jornadas de Le Mans, donde los niños jugaron en simuladores de carreras y apoyaron a sus padres en la recaudación de fondos para la próxima carrera que se celebrará en otoño.

5) Louis Arthur Charles

Louis es muy espontáneo y expresivo, ¡y la cámara lo adora! Getty Images

Padres: Kate y William, príncipes de Gales

Edad: 5 años

Casa Real: Windsor

Título nobiliario: Louis de Cambridge

Louis es el tercer hijo de los príncipes de Gales, como hermano menor, durante los eventos en los que se le permite ser visto, Louis ha dejado una impresión positiva en el público con su ternura. Las imágenes y videos de él saludando a la multitud o jugando con sus hermanos se han vuelto virales y han ganado el afecto de muchos espectadores.

Desde sus bostezos hasta algunas de sus travesuras, A pesar de su corta edad, Louis es conocido por tener un sentido de estilo y moda único. Las elecciones de ropa de sus padres para él han sido objeto de atención y han llevado a que muchos lo consideren como un ícono de moda.

6) Estelle Silvia Ewa Mary Bernadotte

Hasta hace un par de años, el guardarropa completo de Estelle es producto de su diseñadora favorita, la sueca Ida Sjöstedt. Linda Broström

Padres: Princesa Victoria y Daniel de Suecia

Edad: 11 años

Casa Real: Bernadotte

Chica ilustre. Poseedora de un carisma e inteligencia comparable con el de la princesa Leonor de Asturias, la pequeña Estelle de Suecia ha iniciado su trayectoria real con el pie derecho desde los 5 años, demostrando que su pasión por el arte era real al ser electa como la presidenta honoraria más joven de la historia, ya que en este año se creó la Fundación Cultural Princesa Estelle, para promover actividades culturales en Suecia.

Ahí se ha visto a la joven pasar sus tardes leyendo y haciendo sus tareas junto con expertos académicos, tal como afirma el diario Svenska Dagbladet. Además de todo ello, la pequeña es amante del deporte extremo y la moda, de hecho, por practicar esquí se rompió una tibia en los Alpes, pero la joven no le prestó importancia y se recuperó prontamente. “Estoy escayolada, mas en buenas condiciones”, compartió la princesa en un comunicado oficial de palacio.

Carisma, cultura y una moderna actitud, estos mini royals con seguridad harán un cambio en la realeza. Los nuevos rostros de las monarquías cargan con la historia de sus casas reales, pero su futuro está por ser escrito (y nos encantará estar aquí para poder verlo, atestiguarlo y compartirlo).