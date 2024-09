De Lauren Santo Domingo a Marie-Chantal de Grecia: las amigas royals de Olympia Beracasa, la novia de Miguel Urdangarin

Poco a poco han ido revelándose detalles acerca de la vida de Olympia Beracasa, la joven que logró robar el corazón de Miguel Urdangarin, el menor de los hijos varones de la infanta Cristina de Borbón. Además de que ahora se sabe que la enamorada del sobrino del rey Felipe VI proviene de una familia influyente en Venezuela, también se ha revelado que la comunicóloga tiene un círculo de amistades muy exclusivo, en el cual se en enlistan varias royals.

Olympia es hija del empresario y banquero Alfredo Beracasa y de la ex modelo estadounidense Elizabeth Kane. De acuerdo con el diario español El Mundo, antes de salir con el hijo del ex balonmanista Iñaki Urdangarin, la joven mantuvo un breve romance con Bosco Martínez-Bordiú, ex concursante del reality de televisión ‘Supervivientes All Stars’, sin embargo, ni la celebridad de nicho ni el royal fueron la conexión que hizo que Beracasa comenzara a rodearse de influyentes mujeres.

De hecho, fue la hermana de Olympia, Fabiola Beracasa, quien la aproximó a mezclarse en el círculo donde también se encuentra inmersa Marie-Chantal de Grecia, la princesa de heredera Grecia, de ascendencia ecuatoriana, que logró conquistar al primogénito del rey Constantino II, Pablo.

Princesa Marie-Chantal de Grecia se junta con la nueva novia del sobrino de Felipe VI Getty Images

¿Qué otras mujeres importantes son amigas de Olympia Beracasa, la novia de Miguel Urdangarin?

De acuerdo con la revista Vanity Fair, al casarse con Jason Beckman, fundador de la compañía Colbeck Capital Management, Fabiola Beracasa se convirtió en una de las mujeres más influyentes de Nueva York, por lo cual poco a poco fue presentando a su hermana con las más importantes figuras del mundo empresarial y de la moda.

Fabiola Beracasa es una mujer muy influyente en los círculos aristocráticos en Nueva York @fabbb_s

Lauren Santo Domingo, cofundadora y directora de marca del minorista de moda en línea Moda Operandi; Marguerita Missoni, modelo, diseñadora de modas y nieta de Ottavio Missoni y Rosita Missoni Jelmini; y la modelo Jessica Hart forman parte de la influyente lista de amigas de la nueva novia de Miguel Urdangarin.

De acuerdo con la misma fuente, Marie-Chantal Miller, su gran amiga y consuegra Natalie Massenet y su hija Olympia de Grecia también se codean con las hermanas Beracasa, de acuerdo a la lista de seguidores en Instagram de Fabiola.

Olympia de Grecia también podría estar en la lista de contactos de su tocaya: Olympia Beracasa @olympiagreece

De esta manera se comprueba como todos los círculos aristocráticos europeos confluyen de cierta manera y entre los miembros menos esperados, a pesar de que el panorama entre ellos parezca realmente distante. Asimismo se da prueba de que las nueva adhesiones a las Familia Reales no resultan siempre fortuitos, sino que el destino está más bien trazado por íntimas y exclusivas conexiones sociales.