De Máxima de Holanda a Marie-Chantal de Grecia: las 8 latinas que pasaron de ser plebeyas a miembros de la realeza

En el pasado resultaba impensable que un miembro de la realeza contrajera matrimonio con una plebeya, y aún menos si no era europea; sin embargo, hoy es cada vez más habitual ver cómo algunos royals han encontrado el amor en mujeres de raíces latinas, quienes con orgullo representan al país que las acogió, sin perder la conexión con sus orígenes.

Países como Argentina, Venezuela o Perú suenan en las cortes reales, pues estas mujeres demostraron que la “sangre azul”, también se mezcla.

Mujeres latinas que forman parte de la realeza europea

Su altruismo y carreras profesionales las llevaron a conocer a su “príncipe azul” y vivir su propio cuentos de hadas.

Máxima de Holanda

Máxima Zorreguieta Cerruti, nació el 17 de mayo de 1971 en Buenos Aires, Argentina. Es hija de Jorge Horacio Zorreguieta, quien fuera ministro de Agricultura durante la dictadura militar argentina, y María del Carmen Cerruti.

Se graduó en Economía por la Universidad Católica Argentina en 1995, y desde entonces trabajó para varias empresas internacionales en su país natal, Nueva York y Bruselas.

En 1999 conoció al príncipe heredero, Guillermo Alejandro, en Holanda, en 2001 se comprometieron y tras una boda discreta, Máxima se convirtió en princesa, pero en 2013, cuando su esposo asumió el trono, ella se convirtió en reina consorte.

El rey Guillermo y Máxima de Holanda. (Getty Images)

Duquesa María Teresa de Luxemburgo

María Teresa Mestre Batista, nació el 22 de marzo de 1956 en La Habana, Cuba, en una familia acomodada de origen español, y fue educada en escuelas privadas fuera del país.

Conoció a Enrique de Luxemburgo, el actual gran duque, en la Universidad de Ginebra, mientras estudiaba Ciencias Políticas en 1980, y se casaron un 14 de febrero de 1981 en medio de una gran polémica, pues ella no era aceptada por la familia real, la llamaban: “La Criolla”.

Duquesa María Teresa de Luxemburgo Patrick van Katwijk/WireImage

Marie-Chantal de Grecia

Por las venas de Marie-Chantal Miller corre sangre ecuatoriana por parte de su madre María Clara Pesantes, a quien le debe su amor por la alta costura y el arte, pero también tiene sangre británica por parte de su padre, Robert Warren Miller.

Nació en Londres y estudió cocina en el prestigioso instituto Ecole Ritz Escoffier de París, el 1 de julio de 1995 se casó con Pablo de Grecia, con quien tiene cinco hijos.

Marie-Chantal de Grecia y Pablo de Grecia Milos Bicanski/Getty Images

Tatiana Blatnik

De origen venezolano, Tatiana se convirtió en princesa de Dinamarca y Grecia cuando se casó el 17 de agosto de 2010 con el príncipe Nicolás de Grecia, en la isla griega de Spetses.

Sin embargo, ella sí tiene sangre azul, pues es nieta de la condesa de Einsiedel y descendiente de Guillermo el Conquistador, y aunque su matrimonio terminó en divorcio en 2024, mantiene sus títulos reales y continúa viviendo en Gracia.

El tercer hijo del último rey de Grecia se casó con la escritoria Tatiana Blatnik en 2010 Handout/Getty Images

Tatiana Santo Domingo

Tatiana Santo Domingo nació en Nueva York, pero su sangre latina se la debe a sus padres, Julio Santo Domingo, aristócrata colombiano, y a su madre, la brasileña Vera Rechulsky.

Creció en Ginebra, Suiza, donde conoció a su amiga Carlota Casiraghi, que en 2004 la presentó con su hermano Andrea, y luego de un largo noviazgo se casaron en 2013, y aunque no cuenta con título real, sí forma parte de la familia Grimaldi.

Tatiana Santo Domingo y Andrea Casiraghi Getty Images

Alessandra de Osma

Nació el 21 de marzo de 1988 en Lima, Perú, es conocida como la “princesa de los Andes”, luego de haber contraído matrimonio con el príncipe Christian Hannover, de la histórica casa real de Alemania.

Antes de su boda civil en Londres en noviembre de 2017, Alessandra tuvo una exitosa carrera como modelo, y actualmente es una dedicada empresaria, además de cuidar a sus dos hijos.

La boda de Alessandra de Osma y el príncipe Christian de Hannover Getty Images

María Margarita Vargas

Nació el 21 de octubre de 1983, Caracas, Venezuela, y es esposa de Luis Alfonso de Borbón, que ostenta el título de duque de Anjou y es descendiente directo del rey Luis XIV.

Se casaron el 6 de noviembre de 2004 en República Dominicana, y desde entonces María Margarita forma parte de la aristocracia europea. Tiene cuatro hijos con su esposo, mantiene un perfil bajo y se dedica a la filantropía.

Maria Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbon Getty Images

Princesa Ángela de Liechtenstein

Nació el 3 de febrero de 1958, en Bocas Town, Panamá, se mudó con su familia a Nueva York cuando tenía 5 años, al crecer estudió diseño de moda en la Parsons School of Design.

En 1997 conoció al príncipe Maximiliano de Liechtenstein en Nueva York, y se casaron el 21 de enero de 2000, rompiendo con varias reglas de la realeza, pues Ángela es afrodescendiente.

Más allá de los títulos y las coronas, todas comparten un mismo valor, el orgullo de sus raíces y la capacidad de demostrar que el origen no limita los sueños.

