Descubre la razón por la cual la prensa británica relaciona al príncipe Harry con Taylor Swfit

El mes de julio pasado, la revista People sacó a la luz un reporte en el que se indica que en los últimos meses el príncipe Harry ha intentado comunicarse con su padre, el rey Carlos III, para solicitar su intervención ante el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (RAVEC), el cual le otorgaría a él y a su familia seguridad especial al viajar al Reino Unido.

Recordemos que desesperadamente, el duque de Sussex ha expresado su preocupación por el riesgo que podrían estar corriendo su esposa, Meghan Markle, y sus hijos, Lilibet y Archie, por la imposibilidad de recibir protección en Inglaterra, por lo que incluso se ofreció a cubrir personalmente el costo de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, dicha oferta fue denegada por el RAVEC.

Al príncipe Harry se le sigue negando la protección especial. Max Mumby/Indigo/Getty Images

“Sigue siendo peligroso”, explicó el príncipe Harry sobre su preocupación por su seguridad a principios de este año, como parte del documental, ‘Tabloids on Trial’. “Y todo lo que se necesita es un actor solitario, una persona que lea estas cosas y actúe en consecuencia. Ya sea un cuchillo o un ácido, lo que sea, y estas son cosas que me preocupan genuinamente. Es una de las razones por las que no traeré a mi esposa de regreso a este país”, sentenció el duque.

Por otro lado, mientras que al hijo menor del rey Carlos III la RAVEC le niega el servicio de seguridad especial por haber renunciado a sus deberes reales, a la popular cantante Taylor Swift se le ha blindado a un nivel extraordinario durante sus más recientes visitas a Londres, es por eso que la prensa comenzó a establecer una relación entre el duque de Sussex y la cantante.

¿Por qué Taylor Swift ha sido protegida al extremo por la RAVEC en sus últimas visitas a Londres?

Según se informa desde Newsweek, en agosto, Swift recibió una protección policial extrema y se le proporcionó por parte de la RAVEC un cuerpo de escoltas que la acompañó entre su hotel y el recinto de conciertos de Wembley. Esta medida habría sido tomada tras las amenazas terroristas que obligaron a la cantante a cancelar sus espectáculos en Viena.

En su última visita a Londres, Taylor Swift se reunió con el príncipe William y sus hijos Instagram @princeandprincessofwales

Los comentaristas del medio citado afirman que ese nivel de protección suele estar reservado para los miembros de la Familia Real y las figuras políticas, por lo que han denunciado el “doble rasero” entre los casos de Swift y el príncipe Harry.

“Yo diría que hay un doble rasero”, explicó la comentarista política y real Shola Mos-Shogbamimu a Newsweek . "¿Por qué la dejaron ir de un lado a otro sin protección policial, sabiendo perfectamente que había alertas terroristas? Y lo mismo puede decirse del príncipe Harry”, agregó.

El príncipe William, George y Charlotte se tomaron una selfie detrás del escenario con Taylor Swift y su novio, otra razón que liga a la cantante con la Familia Real Instagram @taylorswift

Ella continuó: “Los mismos motivos que existen para brindarle protección son los mismos motivos que existen para brindarle protección al príncipe Harry, especialmente porque sus razones son de larga data.

“Las amenazas, las amenazas de muerte -y yo lo llamaría terrorismo interno que él y su familia enfrentan- son reales, por lo que tiene sentido que reciba protección policial”, concluyó la experta.