Así fue el día en que Isabel II enfrentó personalmente a un intruso que logró colarse hasta su dormitorio

A inicios de los 80, tuvo lugar uno de los episodios más inquietantes en el reinado de Isabel II. Se trata del día en que un hombre ajeno a la realeza invadió el Palacio de Buckingham, con tal audacia que incluso terminó siendo interceptado por la monarca, quien no dudó en encararlo al verlo postrado en su habitación.

En julio de 1982, los tabloides británicos se llenaron con noticias sobre Michael Fagan, un diseñador de interiores que entró al Palacio de Buckingham sin autorización. Esta hazaña habría sido perpetuada en un par de ocasiones, ya que la seguridad no tenía protocolos suficientes para impedirlo, pero finalmente fue descubierto por Isabel II, quien no dudó en postrarse ante el invasor al ver la impunidad con la que pudo llegar hasta su dormitorio.

De acuerdo con una declaración hecha por el hombre a The Independent, los empleados del palacio nunca se percataron de su presencia, pero fue la riena quien se percató de lo que sucedía. Esto ya que mientras paseaba por el cuarto, vio cómo la monarca corrió la cortina de su cama y lo miró directamente, para después proceder a cuestionarlo con firmeza. “Tenía más miedo que nunca en mi vida. Entonces, ella habló y fue como si se rompiera el cristal más fino que puedas imaginar para decir: '¡¿Qué haces aquí?!’”, recordó el hombre.

Isabel II estaba sola en su habitación cuando se dio cuenta de que había un intruso Getty Images

Inmediatamente después de este grito de alerta, llegó a la habitación un joven sirviente llamado Paul Whybrew, un joven empleado que estaba a su servicio en ese momento. Y al aclarar por qué la difunta reina se encontraba sola, explicó que había salido a los jardines para pasear a los corgis reales, las adorables mascotas de Isabel II.

Qué pasó con Michael Fagan tras irrumpir en el Palacio de Buckingham e interceptar a Isabel II

Una vez que se activaron los protocolos de seguridad en la mansión, Isabel II y Paul Whybrew esperaron a que llegara la policía, procurando no detonar un conflicto y guardar la calma. De acuerdo con The Mirror, mientras arribaban los servicios de emergencia, el lacayo de la fallecida reina le ofreció un vaso de whiskey al intruso, pues se dieron cuenta de que él estaba tan nervioso como ellos.

Aunque la policía llegó al Palacio de Buckingham para llevárselo, el intruso con el que se enfrentó Isabel II no tuvo que ir a prisión Getty Archivo

Posteriormente, Michael Fagan fue arrestado por las autoridades de Inglaterra y retirado del dormitorio de Isabel II. Sin embargo, no enfrentó consecuencias graves, ya que para entonces el allanamiento a una propiedad privada no era considerada como un delito penal que ameritara ir a prisión, por lo que únicamente fue advertido para que no lo volviera a repetir y el Palacio de Buckingham mejoró sus planes para evitar que volviera a suceder algo similar, aunque en otras propiedades de la Familia Real sí han tenido lugar nuevas invasiones.