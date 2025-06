¿Kate Middleton y el príncipe William, en peligro? Un intruso irrumpió en el Castillo de Windsor, cerca de su hogar

La seguridad de la Familia Real Británica, especialmente de Kate Middleton y el príncipe William, se vio en peligro luego de que el pasado fin de semana un sujeto irrumpiera en los terrenos del Castillo de Windsor, de acuerdo con lo que reportaron medios ingleses.

Detienen a un sujeto tras irrumpir en el castillo de Windsor

De acuerdo con la información publicada por el periódico The Sun, fue el pasado domingo 1 de junio cuando un hombre de unos 30 años logró escalar una pared y acceder a las zonas restringidas del castillo, alrededor de la 1:00 p.m., siendo rápidamente detenido por agentes de la Policía Metropolitana y entregado a la Policía del Valle del Támesis.

Un sujeto logró acceder a una zona restringida del Castillo de Windsor el pasado 1 de junio Mike McBey

También, la misma publicación señala que el individuo fue arrestado bajo sospecha de allanamiento en un sitio protegido y posesión de drogas de Clase A y que, además, “estaba bajo la influencia de drogas” al momento del incidente, según indica una fuente.

La seguridad de Kate Middleton y el príncipe William, en duda

Aunque el intruso no logró ingresar a las áreas interiores del castillo, su proximidad a Adelaide Cottage, la residencia del príncipe William y Kate Middleton, ha encendido las alarmas sobre la eficacia de las medidas de seguridad actuales. No obstante, las autoridades han reiterado que el intruso no tenía intenciones de causar daños graves.

Si bien no se ha confirmado que los príncipes de Gales estuvieran en su casa durante el incidente, el hecho de que alguien haya podido acercarse tanto a su hogar dentro de los terrenos del castillo es motivo de inquietud, sobre todo porque, posteriormente, el sujeto fue puesto en libertad bajo fianza mientras sigue bajo investigación.

El sujeto que irrumpió en el castillo se encontraba cerca de Adelaide Cottage, la residencia del príncipe William y Kate Middleton Archivo

Por otro lado, esta no es la primera vez que la seguridad del castillo de Windsor es burlada durante últimos años. En diciembre de 2021, un hombre armado con una ballesta fue arrestado en los jardines del castillo mientras la reina Isabel II se encontraba en la residencia.

Mientras que en noviembre de 2024, dos individuos enmascarados irrumpieron en una granja cercana a Adelaide Cottage y robaron maquinaria agrícola. De ahí que la repetición de este tipo de actos generen críticas sobre la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en las residencias reales.

Asimismo, la Policía Metropolitana y la Policía del Valle del Támesis han iniciado una investigación para esclarecer los detalles del incidente. Mientras tanto, la Familia Real no ha emitido comentarios públicos al respecto.