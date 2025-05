Esta es la estricta regla que tendrían Kate Middleton y el príncipe William para proteger a sus hijos

A pesar de sus múltiples obligaciones como herederos a la corona británica, el príncipe William y Kate Middleton tienen claro que el bienestar de sus tres hijos es primordial. Es por esto que, además de controlar minuciosamente el acceso a sus propiedades, también tienen una regla que aplica para sus empleados y está pensada en proteger a los niños.

La negativa de Kate Middleton y el príncipe William para las personas que trabajan en su casa

Los príncipes de Gales son padres de tres menores: George, Charlotte y Louis, quienes ya están más que acostumbrados a la vida pública y en distintas ocasiones se han robado los reflectores con su adorable personalidad. Sin embargo, entre las medidas impuestas para preservar su integridad, está el hecho de que aparentemente el príncipe William y Kate Middleton prefieren que sus trabajadores actúen con normalidad cuando los niños están cerca.

Kate Middleton y el príncipe William tienen una exigencia para sus trabajadores Getty Archivo

Lo anterior, con el fin de no hacerlos sentir como si su hogar estuviera constantemente invadido. De acuerdo con The Sun, un empleado de la realeza declaró para el libro Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown que cualquier trabajador debe llevar ropa “informal”, pues el matrimonio no vería con buenos ojos que su casa esté llena de personas uniformadas.

“William no quiere que sea un ambiente sofocante. Así que si tenemos reuniones importantes o vamos al Palacio de Buckingham, sí nos arreglamos”, explicaron.

¿En dónde viven el príncipe William y Kate Middleton?

Esta exigente regla para los empleados de los futuros reyes de Inglaterra, aplicaría para todo el personal que labora en su residencia personal. De acuerdo con la información disponible sobre su ubicación, Kate Middleton y el príncipe William viven en Adelaide Cottage, ubicada en Windsor.

El príncipe William y Kate Middleton viven en Windsor Archivo

Por lo que sería en esta residencia donde la pareja real decidió establecerse junto a sus tres hijos, y también en este lugar es donde habrían decidido permanecer más unidos que nunca en la recuperación de la princesa de Gales, quien en 2024 enfrentó diversos tratamientos contra el cáncer.