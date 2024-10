Desde Althorp: así es cómo Charles Spencer honra el legado de Lady Di y recauda fondos para una noble causa

El legado de Lady Di sigue vigente gracias a la dedicación de su hermano, Charles Spencer, quien desde el icónico Althorp, la propiedad ancestral de la familia de la princesa Diana, se dio a la tarea de organizar un emotivo proyecto para recaudar fondos y ayudar a una noble causa.

Como antecedente, la fallecida princesa estuvo en una ocasión en el escenario de la Royal Opera House para interpretar la canción de ‘Uptown Girl’, de Billy Joel, durante una gala benéfica en diciembre de 1985. Un momento que generó un gran revuelo mediático y que muchos recuerdan hasta el día de hoy.

Así fue cómo Charles Spencer hizo un homenaje a Lady Di

Por ello es que ahora, tomando en cuenta el amor por la música y las habilidades de baile que ella tenía, el noveno conde de Spencer decidió celebrar el legado de su hermana mayor lanzando un sencillo musical para el 25 aniversario del Premio Diana, el cual es respaldado por la fundación Global Gift desde 2015.

Fue el galardonado grupo británico Rock Choir el encargado de interpretar una versión de la canción ‘Make Your Own Kind of Music’, de Cass Elliot, con la finalidad de ayudar a recaudar fondos para la fundación de la princesa Diana. Mientras que el video de dicho sencillo se grabó en la finca de Althorp, que es la residencia donde Lady Diy sus hermanos pasaron su infancia.

Asimismo, en el videoclip, que fue compartido a través de redes sociales, se puede ver a más de 300 miembros de este grupo reunidos dentro de la finca de 13.000 acres para cantar esta famosa balada musical de 1969.

Por otro lado, el Premio Diana, que se fundó a raíz de la muerte de Lady Di en 1997, cuenta con programas de anti-bullying, que busca reducir el bullying en las escuelas; tutores y mentores, que combina las habilidades de profesionales laborales y jóvenes para trabajar con grupos de niños.

El grupo británico Rock Choir en la finca de Althorp, que es de la familia Spencer Instagram @rock_choir

Mientras que Tessy Ojo, la actual directora ejecutiva del Premio Diana, explicó que la elección de esta canción fue un homenaje conmovedor a su legado, y también calificó a la difunta royal como una “mujer que hizo su propio tipo de música”.

En tanto que este proyecto es de los pocos que todavía apoyan ambos hijos de Diana. Tanto el príncipe William como su hermano Harry siguen involucrándose en estos premios que buscan mantener vigente el legado de Diana y su lucha en pro de niños y jóvenes.