Donald Trump vs. Meghan Markle y el príncipe Harry: la cronología completa de su enemistad a lo largo de los años

La relación de Meghan Markle y el príncipe Harry con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido compleja y, en ocasiones, tensa. Sin embargo, vale la pena analizar cómo fue que se originó ente conflicto que ha acaparado titulares en varias ocasiones.

Por ello es que esta vez haremos una cronología de las declaraciones y enfrentamientos públicos que esta enemistad ha dejado a lo largo de los años y que, además, ha generado una tensión constante entre ambos bandos.



2016: Meghan Markle critica a Donald Trump por primera vez

Todo comenzó en 2016, cuando la exactriz de Suits, en una entrevista en un conocido programa de televisión, criticó al entonces candidato presidencial Donald Trump. La californiana calificó al magnate como “misógino” y “divisivo”, declaraciones que fueron tomadas como un fuerte rechazo hacia Trump. A pesar de que en ese momento el empresario no respondió, esta primera confrontación sembró las semillas de una enemistad que crecería con el tiempo.

En 2016, Meghan Markle criticó a Donald Trump y lo llamó “misógino” y “divisivo” Archivo

2019: Trump arremete contra Meghan

Tres años después, en 2019, Donald Trump no dudó en hacer comentarios públicos acerca de Meghan Markle. En una entrevista con el periódico británico The Sun, Trump calificó a la duquesa de Sussex como “desagradable”, un ataque directo a la mujer del príncipe Harry.

Sin embargo, en una entrevista con Piers Morgan poco después, Trump trató de suavizar sus palabras, describiendo a Meghan como “muy agradable” y mencionando que ella “estaba haciendo un buen trabajo”. A pesar de este intento de reconciliación, la semilla del conflicto ya estaba plantada.



2020: Trump lanza ataques constantes contra los duques de Sussex

A pesar de la aparente suavización de Trump con Meghan, las críticas hacia la pareja real continuaron. El magnate no escatimó en palabras para el príncipe Harry, llamándolo “una vergüenza” y acusándolo de traicionar a la reina Isabel II.

En 2020, Donald Trump siguió atacando a Harry y Meghan de manera constante Especial

Además, cuando Harry y Meghan se mudaron a los Estados Unidos en 2020, Trump no tardó en dejar claro que no habría trato preferencial para ellos. A través de sus redes sociales, durante su primer mandato, anunció que el gobierno estadounidense no les brindaría seguridad adicional ni ningún tipo de trato especial.

2023 y 2024: Donald Trump podría deportar al príncipe Harry de EE.UU.

Sin embargo, este conflicto alcanzó su punto más álgido cuando, en su libro autobiográfico, Spare (2023), el príncipe Harry reveló haber consumido drogas durante su juventud, lo que podría poner en riesgo su visado estadounidense ya que, incluso, el presidente Trump sugirió en una entrevista en marzo de 2024 que si el duque mintió podría ser expulsado del país.

En 2024, Donald Trump llegó a sugerir que podría deportar al príncipe Harry Getty Images

Esta situación colocó a la pareja real en una posición delicada. La tensión entre los Sussex y Trump aumentó, y la posibilidad de que Harry fuera deportado se convirtió en un tema de conversación frecuente. Incluso, la fundación Heritage solicitó al gobierno que se hiceran públicos los documentos relacionados con su visa para corroborar la información que porporcionó el duque al respecto.

2025: Trump suaviza su postura con Harry

Mientras que hace poco, Donald Trump sorprendió a todos al suavizar su postura respecto a los Sussex. En una declaración para The New York Post dijo: “No quiero hacerlo, lo dejaré en paz. Ya tiene suficientes problemas con su mujer, ella es terrible”. Este giro en sus palabras dejó entrever que, aunque la enemistad persista, el presidente estadounidense no desea involucrarse más en problemas legales con la pareja.