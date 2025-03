Así fue la primera cita de Meghan Markle y el príncipe Harry: conoce los románticos detalles

Desde que se dio a conocer la relación entre Meghan Markle y el príncipe Harry no ha dejado de hablarse acerca de la gran conexión que existe entre ellos. Tanto ha sido el interés por conocer cómo es que la pareja logró su estabilidad actual que, incluso, el mismo duque de Sussex se ha atrevido a narrar los inicios de su romance con su ahora esposa.

En sus explosivas memorias “Spare”, publicadas en 2023, Harry cuenta que su primer encuentro con Meghan se suscitó el 3 de julio de 2016. El hijo menor del rey Carlos III añade que él llegó 30 minutos tarde a la cita debido al mal tráfico.

La primera cita del príncipe Harry y Meghan Markle fue en 2016 Getty Images

“Con las mejillas rojas, resoplando, sudoroso, con media hora de retraso, entré corriendo al restaurante, a la sala tranquila, y la encontré sentada en un pequeño rincón de un sofá bajo de terciopelo frente a una mesa baja de centro”, confiesa el príncipe. Asimismo, detalla que disculpándose, pidió un Peroni y se sentó al lado de Meghan.

“Llevaba un suéter negro, vaqueros y tacones. No sabía nada de ropa, pero sabía que era elegante. Claro que, claro, hacía que cualquier cosa pareciera elegante”, escribió Harry. “Había visto muchísimas fotos suyas en sesiones de fotos de moda y sets de televisión, toda glamurosa y brillante, pero aquí estaba, en persona, sin adornos, sin filtros... y aún más hermosa. De una belleza de infarto. Intentaba procesarlo, me esforzaba por comprender qué le estaba pasando a mi sistema circulatorio y nervioso, y como resultado, mi cerebro no podía procesar más datos. La conversación, las bromas, el inglés de la reina, todo se convirtió en un desafío”, continuó Harry en su relato.

Harry añadió: “Meghan, que llenaba el espacio, conversó sobre Londres y su trabajo. Un camarero entró y salió a tomarles nota, y la conversación empezó a fluir”.

“La incomodidad inicial desapareció, la calidez de nuestros mensajes regresó. Ambos habíamos tenido primeras citas en las que no había nada de qué hablar, y ahora sentíamos esa emoción especial cuando hay demasiado de qué hablar, cuando no hay tiempo suficiente para decir todo lo necesario”, escribió el príncipe Harry en Spare. “Pero hablando de tiempo... se nos acabó”, dijo, sorprendido cuando Meghan tuvo que salir corriendo a cenar. Tras un breve abrazo de despedida, "¡Puf!, se fue”.

“Comparada con ella, Cenicienta era la reina de las largas despedidas”, añadió el príncipe Harry .

El príncipe Harry conoció a Meghan Markle cuando ella aún era una estrella de Hollywood (Netflix)

¿Qué pasó después de la primera cita de Meghan Markle y el príncipe Harry?

El duque de Sussex relata en sus memorias que Meghan habló con él por FaceTime esa misma noche y fijaron otra cita, quedando en verse de nuevo en Soho House la noche siguiente. Allí, la conversación continuó con naturalidad, lo que dio lugar a su primer beso y a una selfie acurrucados , que compartieron en el documental de Netflix “Harry & Meghan”.

Ambos se volvieron a encontrar más tarde ese verano para un viaje de campamento en Botswana.

En Spare se detallan algunos aspectos sobre el inicio de la relación del príncipe Harry Y Meghan Markle amazon.com

¿Cómo se conocieron el príncipe Harry y Meghan Markle?

De acuerdo a lo plasmado por el príncipe Harry en la tercera parte de su libro, el conectó con Meghan Markle después de ver una foto suya mientras navegaba por Instagram en 2016.

Meghan y una amiga en común llamada Violet hicieron un video gracioso con un filtro de Snapchat de cara de perro, y el príncipe Harry escribió que “nunca había visto a nadie tan hermosa” cuando su cara apareció en su página de inicio, según narra él mismo.

Más tarde, Harry le pidió a Violet que le presentara a Meghan y ella compartió la cuenta secreta de Instagram de Harry con ella. Meghan le envió un mensaje primero, y conectaron de inmediato gracias a su amor compartido por África, ya que la página de Harry estaba llena de fotos del país.

La conversación, que rápidamente se convirtió en texto, comenzó el 1 de julio de 2016, el que habría sido el 55.º cumpleaños de la princesa Diana. Casualmente, Meghan estaba en Londres para ver Wimbledon y aceptó cuando Harry le preguntó si quería reunirse con ella antes de su vuelo de regreso a Canadá, después de eso sucedió su primer encuentro.