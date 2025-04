El curioso detalle sobre Felipe VI que se robó la atención de uno de los nietos de John F. Keneddy

El sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del Papa Francisco, fallecido el 21 de abril a los 88 años. Esta ocasión convocó a líderes de todo el mundo, incluyendo a Felipe VI, cuya presencia no pasó inadvertida para un integrante de la dinastía Kennedy por una razón bastante particular.

¿Por qué Jack Schlossberg alabó la presencia de Felipe VI en el funeral del papa Francisco?

A través de su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 673 mil seguidores, Jack Schlossberg felicitó a Felipe VI por la atinada elección que hizo para presentarse al último adiós del Sumo Pontífice. Y es que a pesar de que el joven no estuvo presente en este homenaje póstumo, durante la cobertura se percató de que el rey de España habría sido uno de los mejores vestidos de entre otras figuras de poder.

En esta publicación, el nieto de John F. Kennedy habló acerca del atuendo que Felipe de España llevó para este evento histórico, catalogándolo como “un traje muy bonito” y dándose a la tarea de remarcar los aciertos el esposo de Letizia Ortiz tuvo.

“Ajuste perfecto, silueta ajustada, solapa plana en el pecho, hombros anchos, medio windsor ok, puños ok. La simplicidad hace una declaración”, escribió el escritor, destacando que el monarca no requirió de mucho esfuerzo para que su presencia se diera a notar.

Quién es Jack Schlossberg, el nieto de John F. Kennedy que felicitó al rey Felipe de España

John Bouvier Kennedy Schlossberg, conocido simplemente como Jack Schlossberg, es un escritor americano e integrante de la familia Kennedy. Es hijo de Caroline Kennedy y nieto de John F. Kennedy.

De acuerdo con la información disponible, ha trabajado para diversos medios de comunicación en Estados Unidos, donde se dedica a la redacción de artículos sobre temas de política e internacionales.

Jack Schlossberg es un escritor estadounidense y nieto de John F. Kennedy Getty Archivo

Aunque lleva un perfil más bajo que el resto de su familia, no es ajeno a la vida pública y el mundo del entretenimiento. En 2024, se le relacionó sentimentalmente con Selena Gomez, con quien se dijo, habría tenido un breve romance que se dio de forma intermitente antes de que la cantante formalizara su compromiso con Benny Blanco.