El firme comunicado del Palacio de Buckingham tras el rechazo del príncipe Harry a alojarse en este lugar

Hace unos días, el príncipe Harry tenía planeado viajar al Reino Unido para presentarse en su juicio en contra del grupo editorial NGN (News Group Newspapers), del cual salió ganador al llegar a un acuerdo extrajudicial en el que se le compensará con varios millones de dóalres y una disculpa pública.

Por lo que, ante este regreso temporal a su tierra natal, que al final no se dio, trascendió que se le habría ofrecido al duque de Suussex alojarse en el Palacio de Buckingham durante su viaje, según la prensa británicao.

También, se informó que el pelirrojo príncipe habría rechazado esta invitación del Palacio. Sin embargo, un día después de conocerse esta negativa, la propia institución monárquica emitió un tajante comunicado. Un movimiento que no ha pasado desapercibido ya que se ha tomado como una respuesta.

¿Qué dijo el Palacio de Buckingham tras la negativa del príncipe Harry?

El Palacio de Buckingham decidió responder de forma indirecta, alejando la atención de las polémicas declaraciones de Harry para resaltar las actividades oficiales de la reina Camilla. A través de un comunicado, el Palacio destacó la última aparición de la esposa del rey Carlos III en la Universidad de Aberdeen, en Escocia, donde ejerce como canciller.

Según el comunicado, publicado en redes sociales, Camilla visitó la biblioteca Sir Duncan Rice para conocer más sobre los programas comunitarios apoyados por la universidad. Entre las iniciativas que destacaron se encuentra un curso de educación primaria en línea, diseñado para facilitar el acceso a quienes no pueden asistir presencialmente, y un club de cocina conocido como Savy Students Club, que enseña a los estudiantes a preparar comidas saludables y económicas.

Además, la reina también se reunió con voluntarios del Aberdeen Football Club Community Trust, una organización que utiliza el poder del fútbol para combatir la pobreza infantil, reducir el aislamiento social y mejorar la salud mental en la comunidad.

Por otra parte, llama la atención que el comunicado del Palacio no aborde directamente los comentarios de Harry, pero sí que haga énfasis en las actividades de Camilla. Lo cual sugiere una estrategia clara: centrar la atención en los deberes oficiales y reforzar la imagen de estabilidad de la monarquía.

El príncipe Harry decidió no viajar al Reino Unido esta semana Getty Images

Mientras tanto, el príncipe Harry sigue marcando distancia, aclarando rumores y enfrentando su propio camino fuera de las paredes del Palacio.

El príncipe Harry gana la batalla contra el medio The Sun

Como ya mencionábamos al inicio, el duque de Sussex decidió no viajar a Londres esta semana y no presentarse en el juicio ante el grupo NGN, propietario del tabloide The Sun. Se tenía planeado que este pleito legal llegara hasta las últimas instancias con el Tribunal Superior de Londres.

El príncipe Harry recibió una disculpa pública por parte de la editorial del periódico The Sun (Getty Images)

Sin embargo, ello no fue necesario ya que este miércoles se anunció que ambas partes llegaron a un acuerdo en el que a Harry se le pagaría más de 12 millones de dólares por daños y perjuicios. También, NGN emitió una disculpa pública en la que reconoció que recurrio a prácticas ilegales, como espionaje y pagar a detectives privados, para recopilar información sobre la vida privada de Harry.