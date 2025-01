La histórica disculpa que recibió el príncipe Harry de este tabloide británico tras ganarle en un juicio

El conflicto legal entre el príncipe Harry y News Group Newspapers (NGN), propietario del tabloide británico The Sun, ha llegado a su fin con un acuerdo que incluye una “disculpa completa e inequívoca” por parte de la editorial. Esta decisión pone fin a años de tensiones legales justo antes de que el caso llegara al Tribunal Supremo.

El grupo editorial deThe Sun pide disculpas al príncipe Harry

Según la declaración oficial de NGN, publicada recientemente, la empresa admitió haber cometido una “grave intrusión” en la vida privada del duque de Sussex entre 1996 y 2011. Esto incluye actos de piratería telefónica, vigilancia y mal uso de información privada, acciones llevadas a cabo tanto por periodistas como por investigadores privados empleados por The Sun y el ya desaparecido News of the World, según señala el mismo documento.

El príncipe Harry también recibirá una indemnización por parte del grupo editorial de The Sun Getty Images

“Reconocemos y pedimos disculpas por la angustia causada al duque y el daño infligido a sus relaciones, amistades y familia”, dice el comunicado. Asimismo, la editorial confirmó haber acordado pagar una indemnización sustancial al príncipe Harry, aunque los detalles financieros permanecen en confidencialidad.

Sin embargo, una de las revelaciones más impactantes fue la referencia a cómo estas intrusiones también afectaron a la fallecida Lady Di, madre de Harry, durante los años en que su vida privada estuvo constantemente bajo el escrutinio de la prensa.

“NGN también pide disculpas al Duque por el impacto que tuvo en él la extensa cobertura y la grave intrusión en su vida privada, así como en la vida privada de Diana, Princesa de Gales, su difunta madre, en particular durante sus años de juventud”, menciona el texto.

NGN también pidió disculpas por la intrusión a la vida privada de la madre de Harry, Lady Di Getty Images

No obstante, el esposo de Meghan Markle no fue la única víctima de estas prácticas por parte del grupo editorial ya que Lord Tom Watson, ex vicelíder laborista, también recibió una disculpa pública de NGN. Según los detalles, el político fue objeto de vigilancia entre 2009 y 2011 por parte del News of the World, causando un impacto negativo en su vida familiar. Al igual que con Harry, Watson recibirá una indemnización sustancial como parte del acuerdo.

Aunque NGN admitió las graves intrusiones, también afirmó que no se hace responsable de ciertas acusaciones específicas, calificando como “lamentables” sus respuestas a las investigaciones policiales de 2006.

Este caso no solo marca un hito en la defensa de la privacidad, sino que también evidencia el daño irreparable causado por los excesos de los medios sensacionalistas. Algo que el pelirrojo royal ha tratado de señalar desde hace años y que, hasta hoy, se le hace justicia.