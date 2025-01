El importante acuerdo legal al que llegaría el príncipe Harry para evitar un gran problema con la prensa británica

Pareciera infinita la batalla legal del príncipe Harry contra el grupo de periódicos británico de Rupert Murdoch por supuesta recopilación ilegal de información, sin embargo, en menos de lo esperado, la trifulca estaría a punto de terminar gracias a un acuerdo, según se reporta desde el Reino Unido.

La agencia de noticias Reuters indicó que la sesión en el Tribunal Superior de Londres que se tenía agendada para el próximo miércoles 22 de enero ha sido cancelada de último momento. Esto sucede después de que ambos equipos legales pidieron más tiempo para llegar a un acuerdo sobre una demanda que el príncipe presentó por primera vez en 2019.

Cabe recordar que el duque de Sussex y el ex legislador Tom Watson están demandando a News Group Newspapers, al cual pertenecen los diarios The Sun y The Times, por supuestas actividades ilegales llevadas a cabo por periodistas e investigadores privados que trabajaron para sus periódicos, en un periodo que comprende de 1996 hasta 2011.

La sesión legal entre el equipo del príncipe Harry y el grupo de diarios que demanda quedó suspendida Getty Images

¿Qué se sabe sobre ell acuerdo legal entre el príncipe Harry y News Group Newspaper?

Ruters señala que hasta el momento News Group Newspaper “ha pagado cientos de millones de libras a víctimas de escuchas telefónicas y otras recopilaciones ilegales de información por parte del News of the World, y ha resuelto más de 1.300 demandas”.

Sin embargo, se dice que todas esas acciones no han sido suficientes para que el príncipe Harry se rinda en su batalla, pues él mismo ha dicho que “su misión no es el dinero sino llegar a la verdad”.

“En lo que se suponía que sería el comienzo de un juicio de ocho semanas, los dos equipos legales pidieron al juez Timothy Fancourt más tiempo”, informa la fuente citada.

“Ha habido discusiones muy intensas en los últimos días”, dijo el abogado de NGN, Anthony Hudson.

El príncipe Harry llegaría a un acuerdo legal para evitar continuar con su batalla contra la prensa Getty Images

Hudson y David Sherborne, respectivos abogados del pelirrojo y Watson, también citaron “dificultades por la diferencia horaria” en referencia a Harry, que vive en California, señala Reuters.

Por último, cabe mencionar que, según el reporte citado, Hudson dijo que si se inicia el juicio, “se deberá pagar una suma muy sustancial”, lo que, según él, “tendría un impacto muy significativo en la dinámica del acuerdo”.

Lo cierto hasta el momento es que el equipo del duque de Sussex busca evitar el riesgo de la factura legal multimillonaria que se les podría imponer incluso si ganaran en los tribunales.