El príncipe Harry decidió no viajar al Reino Unido: revelan la poderosa razón

El príncipe Harry ha decidido no viajar al Reino Unido para asistir al inicio del juicio contra News Group Newspapers (NGN), programado para esta misma semana, según reportes de la prensa británica. Una situación que se da en medio de la polémica en la que se ha visto envuelta recientemente su esposa, Meghan Markle, a raíz de un reportaje en el que expone su actitud hacia sus colaboradores.

En el extenso artículo, publicado por Vanity Fair recientemente, se acusa a la duquesa de Sussex de tener una actitud desagradable, fría y distante hacia sus empleados. Por lo que estas revelaciones se suman al gran revuelo que ha generado la decisión del príncipe de no asistir al juicio.

El príncipe Harry no viajó a Londres para presentarse en el juicio contra el grupo NGN Getty Images

Recordemos que Harry presentó una demanda contra NGN, el grupo editor de The Sun y del ya desaparecido News of the World, acusándolos de prácticas ilegales en la obtención de información privada, incluyendo escuchas telefónicas y otras invasiones de privacidad.

¿Por qué el príncipe Harry no viajará a Londres?

De acuerdo con la información que maneja la prensa del Reino Unido, Harry no se presentó al juicio que inició esta semana en Londres debido a preocupaciones relacionadas con su seguridad personal, ya que actualmente no cuenta con protección policial en territorio británico. Según se sabe, el príncipe ha decidido posponer su testimonio hasta febrero, esperando que para ese entonces se resuelvan sus preocupaciones de seguridad.

Sin embargo, la cuestión de la seguridad ha sido un tema recurrente para el duque desde que él y su esposa, Meghan Markle, se apartaron de sus deberes reales en 2020 y se trasladaron a California. Al renunciar a su estatus de miembros mayores de la Familia Real, perdieron el derecho a la protección policial financiada por el estado en el Reino Unido.

Se espera que sea en febrero cuando el príncipe Harry regrese al Reino Unido para atestiguar en el juicio Getty Images

Por lo que esta situación ha llevado al pelirrojo royal a emprender acciones legales para restablecer dicha protección policial durante sus visitas al país británico, argumentando que tanto él como su familia siguen enfrentando amenazas significativas pese a que ya no son miembros activos de la realeza.

Mientras tanto, el próximo mes de febrero está prevista una revisión judicial sobre la decisión que le negó la protección policial en el Reino Unido. En tanto que Harry espera que esta revisión le sea favorable, lo que le permitirá asistir a futuros compromisos en su país natal con las garantías de seguridad que considere necesarias.