El glamuroso guiño que Letizia Ortiz le mandó a la princesa Leonor durante su reaparición en Salamanca

La agenda de la Familia Real española no para de sumar compromisos, por lo que la jornada de este martes 20 de febrero se ha celebrado en Salamanca la reaparición oficial de la reina Letizia Ortiz, quien en solitario se ha dispuesto a asistir las diversas actividades programadas con motivo del ‘Tour del talento 2024', evento auspiciado por la fundación Princesa de Girona.

Mientras el acto de Letizia sucede en Salamanca, se tiene previsto que el rey Felipe VI se encuentre presente en Bélgica para visitar el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, según señala la agenda de compromisos real; y que la princesa Leonor esté presente en la ceremonia conmemorativa por el aniversario de la Academia Militar de Zaragoza, evento al que acudirá portando su ya típico uniforme de dama cadete.

Sin embargo, la distancia geográfica entre los principales miembros de Zarzuela no ha sido impedimento para que entre ellos se lancen constantes y evidentes guiños, como el que la reina le ha hecho a su hija mayor, vistiendo un glamuroso vestido en tono verde esmeralda, que, sin duda ha evocado al que Leonor vistió durante el pasado mes de noviembre para asistir a la Solemne Sesión de Apertura de la XV Legislatura de las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados en España.

Letizia Ortiz ha aprovechado la jornada del 20 de febrero para acercarse a saludar a la población que acudió a verla Casa Real de España

Letizia Ortiz imita el estilo de la princesa Leonor

En su asistencia de esta jornada a la exposición dedicada a la escritora Carmen Martín Gaite y al acto de proclamación del Premio Arte 2024 de la Fundación Princesa de Girona, la reina Letizia Ortiz ha recurrido a un estilismo conformado por un llamativo vestido midi de la marca española Dándara, el cual ya había lucido anteriormente durante su viaje a Copenhague, en el que se reunió con Mary Donaldson y Federico X con motivo de su viaje de Estado a Dinamarca.

Esta no es la primera vez que la reina Letizia recurre a este look, pues previamente lo había lucido en su encuentro con los royals de Dinamarca Casa Real de España

Sin miedo a la comparación, la reina Letizia Ortiz ha lanzado una referencia al look que su primgénita lució en noviembre pasado

El look se vio complementado con un sofisticado abrigo color camel con botones negros firmado por Carolina Herrera y un par de zapatos color nude de la marca Magrit.

El vestido verde lucido por la Letizia Ortiz este 20 de febrero de 2024 tiene un precio de 79,99 euros

Sin embargo, la maestría de la conjunción no fue lo que más llamó la atención del más reciente atuendo de Doña Letizia, sino su similitud en cuanto a cromática con el look utilizado por la princesa Leonor cuando tuvo el honor de recibir las medallas de las Cámaras, por lo que esto se ha considerado como un tierno guiño a su hija, a quien, al parecer, la ex periodista siempre lleva presente.