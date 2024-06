¿El hijo de Camilla Parker podría representar a la Familia Real Británica? La inesperada acción que lo sugiere

Debido a que la Familia Real Británica se encuentra en un punto crítico por las enfermedades del rey Carlos III y de Kate Middleton, son pocos los miembros efectivos que pueden hacerle frente a la representación de la corona inglesa.

Es por ello que ahora un nuevo movimiento por parte de Camilla Parker ha suscitado varias críticas y teorías. Esto debido porque ella se ha dejado ver junto a uno de sus hijos, Tom Parker-Bowles, en una causa que apoya como reina. Aquí te contamos de qué se trata.

¿El hijo de la reina Camilla podría representar a la Familia Real Británica?

Aunque al no ser descendientes del rey de Inglaterra ni de la Familia Real Británica ninguno de los hijos de Camilla Parker pueden representar a la corona inglesa, sí es verdad que este fin de semana ella se dejó ver junto a su hijo mayor este fin de semana en un acto.

Camilla Parker estuvo acompañada de su hijo Tom Parker-Bowles en un acto durante el fin de semana Chris Jackson/Getty Images

El evento en cuestión se llevó a cabo en el Palacio de Hampton Court, en donde se celebró el festival del club de lectura que la reina Camilla puso en marcha durante la pandemia, conocido como The Queen’s Reading Room. Mientras que a este acto La acompaño su hijo mayor Tom Parker.

Y si bien no es un acto oficial ni de Estado —y tampoco tiene una relevancia institucional— sí llamó la atención que Camilla estuviese acompañada de su hijo y no de algún otro miembro de la Familia Real Británica, por lo que ha suscitado varias críticas ya que es un proyecto oficial que Camilla apoya como reina y no a título personal.

Aunque por otro lado, también es cierto que no existen tantos miembros efectivos que pueden acompañar a la reina consorte en eventos para representar a la monarquía. De ahí que, probablemente, le haya pedido a alguien de los suyos que la acompañase a eventos. Mientras que con este movimiento podremos darnos cuenta que recurriría a su familia cada que pueda.