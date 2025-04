El importante mensaje con el que Kate Middleton interrumpió sus vacaciones con el príncipe William

Kate Middleton interrumpió brevemente sus vacaciones con el príncipe William para dar un importante mensaje a través de redes sociales, en el cual habló de la importancia de la naturaleza para encontrar paz y equilibrio.

Fue el pasado 14 de abril que la princesa de Gales reapareció brevemente en un videoclip, publicado en las cuentas oficiales de los príncipes de Gales, en donde se ve a Kate con grupo de jóvenes Scouts, del que es copresidenta, y conversó con el Jefe Scout, Dwayne Fields, sobre la importancia de la conexión con la naturaleza.

¿Qué mensaje dio Kate Middleton?

En el videoclip publicado se ven imágenes de la royal junto a este grupo de Scouts cuando visitaron el Distrito de los Lagos, en Reino Unido, el mes pasado. En ese momento, la princesa de Gales y Dwayne fueron acompañados en un paseo cerca de las orillas del lago Windermere, por Scouts y Exploradores Scouts del 1º Buddha’s Light de Greater Manchester, y del 1º Buddha’s Light, y durante su estancia el grupo emprendió un reto para conseguir su Insignia Naturalista.

Mientras que en el video, con voz en off, Kate Middleton comienza a hablar sobre cómo ha logrado encontrar paz y equilibrio gracias a la naturaleza. “Supongo que estos entornos me brindan una reconexión emocional muy espiritual e intensa”, dijo. “Quizás no todos tengan la misma relación con la naturaleza, pero para mí es muy significativo como lugar para encontrar equilibrio y una especie de paz y reconexión en un mundo tan ajetreado”, señaló.

También, en su mensaje la esposa del príncipe William enfatizó en cómo a pesar de lo mucho que ha cambiado la sociedad, los valores de los Scouts siguen intactos. “Lo fantástico de los Scouts es que se basan en los mismos principios de siempre, y a pesar de lo diferente que es el mundo actual, aún resuena en muchos jóvenes y está marcando una gran diferencia para ellos”, concluyó.

Kate Middleton se reunió con un grupo de Scouts y su jefe, Dwayne Field, durante una excursión el mes pasado Palacio de Kensington

Aunque en Instagram y en la platadorma de X solo se publicaron fragmentos de la excursión, en el canal de YouTube de los príncipes de Gales está el video completo, en donde Kate se abre con los scouts y se une a ellos en esta aventura con la naturaleza.

Las vacaciones del príncipe william y Kate Middleton

Por otro lado, este mensaje surge en medio del descanso familiar que se tomaron los Gales y sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. Según lo que publicó la revista Paris Match, William y Kate disfrutaron de unas vacaciones en los Alpes Franceses, en la estación de esquí de Courchevel.

De hecho, la citada revista publicó unas imágenes de esta escapada familiar que, hasta ahora, se había mantenido en secreto y también señalan que se alojaron en una residencia de unos amigos cercanos.