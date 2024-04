El incómodo momento por el que pasó el príncipe William cuando conoció al tío de Kate Middleton

En las últimas semanas, el tío de Kate Middleton, Gary Goldsmith, se ha convertido en el protagonista de algunos titulares de la prensa debido a las polémicas declaraciones que había hecho respecto a su sobrina, de quien se desconocía su estado de salud hasta que, hace poco más de una semana, se reveló su diagnóstico de cáncer.

Por otro lado, su historial también ha sido igual de escandaloso, ya que además de haber sido multado por agredir a su exmujer, la prensa británica ha revelado que en una ocasión protagonizó un incómodo momento con el príncipe William cuando se conocieron.

Gary Goldsmith regañó al príncipe William en su primer encuentro

De acuerdo con una entrevista que concedió el tío de la princesa a The Times, él mismo aceptó que se saltó los protocolos cuando conoció al heredero del trono británico durante un viaje a Ibiza, en donde cuenta con una espectacular residencia, La Maison de Bang Bang.

Gary Goldsmith le llegó a gritar al príncipe William durante su primer encuentro Getty Images

Según la publicación, el príncipe de Gales rompió algunos elementos de la decoración de su mansión, por lo que Gary le gritó al royal, de manera inesperada, "¡oye, cabrón!” al ver esta situación. Una frase que dejó sorprendidos a todos los presentes pero que, afortunadamente, no escaló a mayores y no pasó de una simple anécdota pese a que los oficiales de seguridad no tardaron en reaccionar en ese momento.

Por otro lado, el mismo Goldsmith reveló a Daily Motion en otra entrevista que la primera vez que lo vio fue cuando Kate estaba cocinando, y que en ese momento William lo saludó con un “hola” y le ofreció “una taza de té”.

La participación de Gary Goldsmith en este reality preocupó a la Familia Real Británica

Por otro lado, la breve participación del tío de Kate en el famoso reality Celebrity Big Brother logró atraer el foco mediático hacia él, ya que en ese momento todavía no se sabía nada de la princesa de Gales, y cualquier cosa que dijera de ella, era muy probable que fuese a ser tomada en cuenta (tal y como sucedió).

La Familia Real Británica estaba preocupada de que Gary Goldsmith diera más detalles sobre la salud de Kate Middleton Getty Images

De ahí que a la Familia Real Británica le preocupara que hiciera declaraciones sobre sus miembros e incluso de su misma sobrina, pues se habían generado toda clase de rumores sobre su salud.

Además, hace unos días salió a pedir disculpas luego de que, al día siguiente de que la princesa diera a conocer su enfermedad, se publicara una entrevista que dio a la revista The Times recientemente, en la cual decía que no creía que William y Kate estuvieran pasando por su mejor momento.

A través de su cuenta de X, se disculpó y dijo que la entrevista y la sesión fotográfica se hicieron antes de que se enterara del diagnóstico de cáncer de su sobrina.