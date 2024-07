El inesperado divorcio de estos miembros de la realeza que fue anunciado en redes sociales

Las redes sociales se han vuelto esenciales en nuestro día a día, ya sea para comunicar buenas o malas noticias, como el caso de la princesa de Dubái , Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, quien en fechas recientes compartió una publicación en Instagram la que parece indicar que le solicita el divorcio a su esposo.

El controvertido posteo de Instagram, el cual ya acumuló más de 3000 mil likes en cuestión de días, según People, ocurrió poco después de un año de que, la princesa de Dubái se casara con su pareja, el jeque Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum.

En el post de la red social se puede leer el mensaje: “Querido esposo, como estás ocupado con otros compañeros, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti”, publicó Sheikha Mahra, de 30 años.

De acuerdo con BBC, esta podría ser una referencia a la práctica islámica conocida como triple talaq, que permite a los maridos divorciarse de sus esposas diciendo “me divorcio de ti” tres veces.

¿Quién es la princesa de Dubái Sheikha Mahra?

La Princesa de Dubái es Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum es una de las hijas de Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el Emir de Dubái y Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos. Sheikha Mahra es conocida por su estilo de vida glamoroso, su participación en eventos de caridad y su presencia activa en las redes sociales, donde comparte aspectos de su vida y trabajo.

Aunque no es una figura política, su posición como miembro de la familia real de Dubái le otorga una gran influencia y visibilidad en la sociedad. Sheikha Mahra también es conocida por su interés en la moda y el bienestar, y ha participado en varios eventos y causas sociales dentro y fuera de los Emiratos Árabes Unidos.