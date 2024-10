El inesperado motivo por el que la reina Camilla está fuera del chat familiar en WhatsApp

En la era de la comunicación instantánea, incluso la realeza británica ha adoptado herramientas modernas para mantenerse en contacto. Sin embargo, la reina Camilla parece estar ausente del chat familiar en WhatsApp, segun información reciente de la prensa inglesa.

Esta inesperada exclusión ha despertado curiosidad y especulación entre los medios, especialmente si tomamos en cuenta su papel como consorte y su relevancia en la vida pública. Además que, debido a su posición dentro de la Familia Real, puede tener el celular de las más alta gama a su alcance para estar comunicada.

¿Por qué Camilla Parker no está en el chat de WhatsApp de su familia?

Fue el mismo hijo de Camilla, Tom Parker Bowles, el que dio más detalles sobre el motivo por el que su madre no está en el chat de su familia. Esto luego de que se le preguntara si entre ellos tenían un grupo de WhatsApp.

Tom Parker Bowles reveló que la reina Camilla no está en el grupo de WhatsApp que tiene su familia Getty Images

“Sí, mis hijos, mi hermana y mis primos”, según lo que respondió Tom a la revista Woman & Home. También, en la misma plática especificó que la reina no estaba debido a que el móvil que ella usa es viejo. “Pero mi madre todavía usa un teléfono Nokia antiguo, así que no puede. Creo que es por seguridad”, apuntó.

También, el hijo de la consorte señaló que no pudo comunicarse con ella ahora que se encuentra de gira por Oceanía junto al rey Carlos III porque está muy ocupada. Incluso, señaló que tuvo que recurrir a las noticias para poder saber cómo se encontraba su madre.

“Está trabajando mucho más duro”, dijo. “Siempre ha trabajado bastante duro, (por eso) todavía me pasa que llamo a mi madre y no me responde. Miro la televisión (y pienso): '¡Ah! Está en Jersey’”, recalcó.

El hijo de Camilla Parker no se habría podido comunicar con ella durante su gira por Australia y Samoa X: @royalfamily

Por otro lado, fuentes cercanas afirman que la reina Camilla, a pesar de no estar en el chat familiar, se mantiene en contacto con sus seres queridos de otras formas más tradicionales como llamadas personales y cartas escritas a mano. Un toque que conserva en plena era digital.

Además, también parece ser que la madrastra del príncipe William es un tanto reacia a los celulares ya que en una ocasión el Times reveló que Camilla suele enojarse con sus nietos si tienen sus teléfonos a la vista durante la cena, a grado de decirles que los guarden para que ello no interrupan el momento.