El hijo de Camilla Parker reveló cuáles son los platillos favoritos de la realeza británica: ¡te sorprenderás!

La familia real británica tiene bien claro cuáles son sus platillos favoritos, y el hijo de Camila Parker en fechas recientes reveló cuál es el menú preferido de varios royals británicos a través del tiempo.

Tom Parker Bowles, hijo de Camilla Parker, reveló algunos de los platillos favoritos de la realeza en su libro Cooking and The Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III, donde se dio a la tarea de desglozar los hábitos alimenticios de los monarcas desde la reina Victoria hasta la actual reina Camilla.

Para escribir este libro, Tom aseguró que le pidió permiso a la difunta reina Isabel durante su jubileo de platino en 2022, obteniendo el visto bueno para detallar las comidas reales.

El hijo de Camilla Parker tuvo acceso a archivos gastronómicos de la familia real Getty Images

Cuáles son los platillos favoritos de la realeza del Reino Unido

Entre los platos más emblemáticos, el hijo de Camilla Parker mencionó recetas como el caldo de pollo de su madre, la reina consorte, y otras delicias como sopa de tortuga, trilogía de cordero y los clásicos oeufs Suzette. Además, Tom exploró archivos reales y descubrió recetas de galletas centenarias que aún se conservan en Windsor.

El libro se puede conseguir a través de Amazon, en donde explican que en él se presentan una amplia variedad de recetas reales para todas las estaciones y celebraciones, desde desayunos hasta banquetes estatales. Entre los platos destacados están las gachas de avena de la reina Camilla, el curry de George V, el pastel de cumpleaños de Queen Mary, el Wet Martini del rey y el postre Bombe Glacée Princesa Isabel.

El libro también incluye ensayos que revelan historias detrás de las cenas reales, fiestas en el jardín y relatos de chefs, junto con material de los archivos reales. Es una colección que muestra los gustos culinarios de la realeza desde la reina Victoria hasta hoy.