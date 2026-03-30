El nuevo libro de Chris Jackson revela fotos inéditas del reinado del rey Carlos III

En medio de una nueva etapa para la monarquía británica, un libro está dando de qué hablar entre fans de la realeza y amantes de la fotografía. Se trata de Modern Majesty, la más reciente obra del fotógrafo real Chris Jackson, quien ha documentado durante años los momentos más importantes de la familia real.

Lo que hace especial esta publicación no es solo su estética impecable, sino el acceso a imágenes inéditas que muestran el reinado de Carlos III como nunca antes.

Un vistazo íntimo a una nueva era de la monarquía

El libro reúne fotografías capturadas durante la transición tras la muerte de la reina Isabel II y el inicio del reinado de Carlos III. A través de estas imágenes, Jackson ofrece una narrativa visual que refleja cómo la monarquía está evolucionando en tiempos modernos.

Entre los momentos más destacados se encuentran escenas oficiales, como la coronación de 2023, pero también instantes más espontáneos que revelan un lado mucho más humano de la familia real.

Fotos nunca vistas que muestran el lado más humano

Uno de los grandes atractivos del libro es su colección de fotografías nunca antes publicadas, muchas de ellas tomadas detrás de cámaras o en momentos menos protocolarios. Estas imágenes permiten ver a figuras como Carlos III y la reina Camila desde una perspectiva más cercana, natural y, en cierto sentido, más contemporánea.

Incluso, algunas fotografías reflejan cambios importantes en la forma en que la monarquía se comunica con el público, apostando por una imagen más accesible y menos rígida que en el pasado.

La monarquía en la era de las redes sociales

Jackson también aborda el impacto de las redes sociales en la imagen de la realeza. Hoy en día, las fotografías no solo documentan, sino que también construyen narrativa e identidad. Según el fotógrafo, ahora se buscan imágenes más auténticas y cercanas, dejando atrás los retratos demasiado formales.

Esto explica por qué en el libro predominan tomas más dinámicas, ángulos inesperados y momentos espontáneos que conectan mejor con el público actual.

Con más de dos décadas siguiendo de cerca a la familia real, Chris Jackson logra en este libro capturar la transición entre tradición y modernidad. Su trabajo no solo documenta eventos históricos, sino que también refleja el cambio de tono en el reinado de Carlos III, caracterizado por una mayor apertura y cercanía