El poderoso significado detrás del collar que Meghan Markle usó en Nigeria para rendir homenaje a Lady Di

Los últimos looks de duquesa de Sussex, Meghan Markle, no han dejado de ser motivo de análisis entre las fashionistas y expertos en realeza, quienes se han dedicado en las últimas horas a hacer un zoom a cada uno de los atuendos que la ex actriz lució en su último viaje a Nigeria, los cuales integraron varias piezas polémicas e impresionantes.

Tal fue el caso del vestido modelo “Windsor” de la diseñadora Heidi Merrick, el cual lanzó un contundente guiño a la Familia Real británica, al hacer alusión directa al apellido royal. Además de esta pieza, fueron otros los detalles que llamaron la atención en las apuestas de estilo de Meghan.

Por ejemplo, para muchos expertos, el hecho de que la esposa del príncipe Harry viajara con su reloj Cartier dorado en la maleta también significó una referencia oculta a los Windsor, ya que ese mismo diseño de pieza resultaba uno de los favoritos de la fallecida princesa Diana, quien en uno de sus viajes a Nigeria también empacó este diseño de joyería francesa.

Meghan Markle complementó su vestido “Windsor” con una selección de joyas muy a la Lady Di Getty Images

Otro guiño de Meghan Markle a Lady Di durante su viaje a Nigeria

Otro de los detalles que no ha pasado desapercibido por los seguidores de la Casa Real británica más observadores, es el collar que Meghan Markle portó durante su segundo día de actividades en el país africano.

Meghan Markle se lucio portando una joya que anteriormente perteneció a Lady Di Getty Images

Resulta que el diseño al que hacemos referencia, utilizado por la duquesa en la recepción de la sede de defensa de Nigeria en Abuja, se trató de una pieza que antiguamente pertenecía a la princesa Diana, según lo revelado por la revista People, publicación que asevera que además, este modelo de joyería habría tenido también un gran valor sentimental para Lady Di.

De acuerdo con el citado medio, el colguije de cruz llevado por Meghan fue un obsequio hecho por el príncipe Harry a su madre y está elaborado a base de pequeños diamantes.

Meghan Markle y las joyas de Lady Di

Está no habría sido la primera vez que Meghan Markle lleva consigo joyas pertenecientes a su difunta suegra, ya que en el pasado también ha sido noticia la manera en la que se reapropia las piezas de maneras muy fashion.

El reciclaje del anillo aguamarina de Diana durante la recepción del premio Robert F. Kennedy Ripple of Hope en Nueva York es solo uno de los ejemplos memorables.

Aunque también cabe mencionar que el anillo de compromiso de la duquesa cuenta en su engaste con algunas piedras que en la antigüedad le pertenecieron a Diana de Gales.