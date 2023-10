El príncipe William aplica la misma alegre técnica de Isabel II para salir bien en las fotos

No hay que ser una experta en realeza para notar a simple vista que cada una de las fotografías grupales de los royals posee un estilo único e incluso un toque inigualable, debido al gran porte proyectado por cada uno de los protagonistas del retrato. Sin embargo, sí hace falta un gran nivel de perspicacia para detectar cual es la causa de que tales imágenes transmitan tanta simpatía.

Para muestra de tal planteamiento basta con mirar las publicaciones recientes, colgadas en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales: William y Kate, para darnos cuenta de lo mucho que disfrutan de posar rodeados de las personas que los acompañan en sus labores altruistas y notar que siempre procuran adornar el testigo con bellas sonrisas.

Resultan ejemplo de ello las fotos posteadas por los royals el 3 de octubre, las cuales muestran alegre al matrimonio heredero al trono junto a la generación Windrush del Grange Pavilion en Cardiff, asociación que lucha por la eliminación de la discriminación entre las etnias de Gales y la cual se encargó de invitar a los príncipes a celebrar el inicio del Mes de la Historia Afroamericana en el Reino Unido. Pero, lo más importante de esto no es el gran gesto que representó la asistencia de Sus Altezas, si no el poder que transmiten las fotos gracias al truco aplicado por el nieto de Isabel II para salir perfecto en el retrato, el cual no tiene nada que ver con retoques.

Si en algo se distingue el matrimonio de William y Kate es en que siempre se les ve lucir alegres en las fotografías @princeandprincessofwales

¿Cuál es el pícaro truco que William y Kate aplican para lucir espléndidos y amigables en los retratos en conjunto?

Resulta que el gran truco heredado por la fallecida reina Isabel II a su descendencia para lograr una amigable imagen en las fotos tiene que ver con una picardía y no con protocolos, ni técnicas de posado.

Tampoco, contrario a lo que podría pensarse, el truco tiene que ver con la utilización de maquillaje discreto o blanqueado de sonrisas, sino con el simple desarrollo de bromas internas entre los royals, como discretas “palmadas” en el trasero o incluso pellizcos, según lo mostrado por la popular cuenta de TikTok dedicada a los príncipes @royal_secrets24.

En varias ocasiones William y Kate han sido captados viviendo alegres momentos un poco alejados del rutinario protocolo real @princeandprincessofwales

De acuerdo a un video publicado por dicho perfil, en los retratos recientes de los royals, tomados en Cardiff, antes de dar captura a las fotos, William pronunció "¿Quién me pellizca el trasero?”, y al momento, todos los presentes rieron, dando como resultado una imágen cálida.

Medios europeos señalan que Isabel II realizaba el mismo tipo de bromas antes de sus retratos, por lo que siempre salía perfecta y natural, provocando la revelación de testigos que ayudaron a ganarse aún más la simpatía del pueblo.