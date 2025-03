El romance de Adriana Abascal con un príncipe europeo, cada vez más sólido: esto contó el royal

La historia de amor entre Adriana Abascal y el príncipe Manuel Filiberto de Saboya sigue dando de qué hablar. Aunque ambos han sido discretos con su relación, el royal italiano ha dado la primera confirmación pública sobre su romance, dejando claro que vive un momento muy especial junto a la exmodelo mexicana.

Su primera aparición juntos fue en el Baile Ducal de Venecia, ambos disfrazados. Mientras que en enero de este año, durante el desfile de la diseñadora Rocío Peralta en Sevilla, Adriana y Filiberto destaparon su amor. Abascal fue modelo en la pasarela y el príncipe, enamorado, no le quitó los ojos de encima toda la noche. Aunque, en ese momento, no dieron ninguna declaración pública sobre si eran o no pareja.

¿Qué dijo el príncipe Filiberto de Saboya sobre su noviazgo con Adriana Abascal?

Sin embargo, en una reciente entrevista para Corriere della Sera, el príncipe rompió el silencio y confirmó su romance con la mexicana. “Puedes escribir que estoy muy feliz”, fue lo que dijo al citado diario italiano cuando se le preguntó si podía definir a Adriana como su “nueva pareja”.

Este capítulo sentimental de Filiberto de Saboya llega después de un largo matrimonio con la actriz Clotilde Courau, con quien estuvo casado durante 20 años y tuvo dos hijas, Victoria y Luisa de Saboya. En la misma entrevista, el royal italiano reveló que se había separado de ella hace cuatro años y que, a pesar de la ruptura, mantiene una relación cordial con ella. Una información que ha sorprendido a muchos ya que nunca había hablado púbicamente de su separación.

El príncipe Manuel Filiberto de Saboya dijo que se encuentra muy feliz con Adriana Abascal Especial

Aunque, pr su parte, Adriana Abascal, ex Miss México 1988, también tiene una vida amorosa igual de mediática. Su primer matrimonio fue con Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Grupo Televisa y más conocido como El Tigre, con quien estuvo hasta su fallecimiento en 1997. Posteriormente, estuvo casada con el empresario Juan Villalonga, con quien tuvo tres hijos, y más tarde con el ejecutivo francés Emmanuel Schreder, de quien se separó recientemente.

¿Quién es Filiberto de Saboya, la nueva pareja de Adriana Abascal?

Manuel Filiberto de Saboya, de 52 años, es el actual jefe de la Casa de Saboya, una familia noble que reinó en Italia hasta la abolición de la monarquía en 1946. Nació el 22 de junio de 1972 en Ginebra, Suiza, durante el exilio de su familia, y sus padres son Víctor Manuel de Saboya y de Marina Ricolfi-Doria, por lo que también es nieto de Humberto II, el último rey de Italia.

El príncipe Filiberto de Saboya es el actual jefe de la Casa de Saboya y heredero al inexistente trono de Italia IG: @efsavoia

A lo largo de su vida, ha diversificado sus actividades profesionales, destacándose en varios ámbitos. Por ejemplo, según lo que contó a la citada publicación, Filiberto tiene una cadena de restaurantes llamada “Prince of Venice”, especializada en cocina italiana.

También, el príncipe Filiberto lanzó la “Carta Reale”, una tarjeta de crédito, y “RoyaLand”, un juego en línea que cotiza en la bolsa estadounidense. Este proyecto busca involucrar a otras casas reales en su desarrollo y promoción. Además que, como jefe de la Casa de Saboya, dedica parte de su tiempo a continuar la labor de sus antecesores, enfocándose en desarrollar órdenes dinásticas y promover iniciativas benéficas y culturales.