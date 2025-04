El tierno apodo que Kate Middleton tenía en la universidad y dejó encantado al príncipe William cuando la conoció

En 2001, Kate Middleton ingresó a la Universidad de Saint Andrews, donde conoció al príncipe William mientras ambos estudiaban. Ella cursaba la carrera de Historia del Arte, mientras él se convertía en geógrafo. Según la versión oficial del romance, la pareja comenzó a salir al segundo año de haber ingresado a la institución y se mudaron al mismo apartamento con otros dos compañeros. El resto es historia.

Sin embargo, aunque los detalles generales de la relación es bien conocida por los fanáticos y expertos reales, pocas personas saben que durante su etapa de estudiante, Catalina era apodada “La hermosa Kate”, un sobrenombre que definitivamente se acotaba a su personalidad y que, además, dejó encantado al príncipe William cuando lo escuchó.

La princesa de Gales era apodada “la hermosa Kate” Getty Images

Así lo reveló Helen McArdle, quien fue compañera de estudios en la residencia del príncipe William. La mujer contó en el documental del Canal 5 “Harry and William: Rise and Fall”. La ex compañera de los príncipes aseguro que Kate era era la única chica que estaba en el grupo del príncipe “y eso se hizo evidente muy, muy rápidamente, dentro de las primeras dos o tres semanas de residencia.

Helen agregó: “Ella formaba parte de ese grupo de, digamos, chicos elegantes. Era casi como si fuera la única que podía entrar en su grupo de amigos. Era absolutamente deslumbrante. Cabello perfecto, figura perfecta, tan atractiva, tan bonita”.

¿Cómo fue el primer día de universidad del príncipe William?

McArdle también reveló que ella estaba entre la multitud cuando el heredero llegó a primer día de universidad. “Algunos amigos y yo estábamos tras las barreras, observando el espectáculo de su llegada. Definitivamente parecía cohibido; era evidente que era consciente de que todas las miradas estarían sobre él”, dijo la ex estudiante de Saint Andrews.

Helen continuó “Recuerdo que había una avalancha de gente estudiando historia del arte porque esa había sido la publicidad previa a su llegada a St. Andrews; todos sabían que iba a estudiar historia del arte”.

El príncipe William ingresó a la misma universidad que Kate Middleton en 2001 Getty Images

Asimismo, la mujer acotó que en ese entonces había una gran afluencia de chicas que solicitaban estudiar historia del arte, y que el príncipe William también parecía ser popular entre las estadounidenses. “Él era muy normal, sencillo y daba la impresión de ser bastante tímido”, dijo la mujer.

El ex estudiante universitario dijo al documental que varios amigos habían sido “seleccionados cuidadosamente” y colocados en las residencias de William, para que el miembro de la realeza se sintiera “cómodo”.

Helen dijo que, en pocas semanas, el príncipe tenía un grupo de amigos bastante sólido, y que este pronto incluyó a Kate Middleton. Tras darse cuenta de que iban por el mismo camino, supuestamente ambos forjaron una amistad platónica.

William y Kate iban caminando a la universidad y asistían juntos a las clases. La diligente princesa también le tomaba notas a William si no podía asistir a una clase por problemas de horario, según relató McArdle.