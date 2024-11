Escándalo en la realeza noruega: Marius Borg, el hijo de Mette-Marit, es detenido otra vez y enfrenta nuevos cargos

Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, volvió a ser detenido por la policía del país nórdico, la cual añadió nuevos cargos en su contra sobre los que ya existen por violación. Una situación que complica todavía más el caso del joven de 27 años.

Recordemos que el pasado 4 de agosto, el hermano de la princesa Ingrid fue detenido por haber agredido física y psicológicamente a una joven que resultó ser su novia. Por lo que, después, otras dos exnovias del joven denunciaron también haber sido víctimas de agresión por parte de Borg.

Mientras que este pasado lunes 18 de noviembre, a las 23.12 hora local, el hijo de la princesa fue detenido mientras iba en coche con su novia, quien fue la misma a la que había agredido en agosto.

Marius Borg fue detenido de nuevo por la policía noruega el pasado 18 de noviembre Getty Images

¿Cuáles son los nuevos cargos en contra de Marius Borg?

Fueron las autoridades del país nórdico las que informaron, a través de un comunicado la ampliación de los cargos en contra del hijastro del príncipe Haakon. “La policía ha ampliado los cargos contra Marius Borg Høiby. La imputación incluye también un caso de infracción del artículo 291 b del código penal por mantener relaciones sexuales con alguien que está inconsciente o que por otros motivos no puede oponerse al acto”, se lee en el mismo.

En tanto que esta imputación se refiere a un caso de relaciones sexuales sin penetración y del cual se obtuvo la información durante la investigación del caso de Marius que sigue abierta desde el pasado 4 de agosto.

A ello hay que sumarle que recién este martes 19 de noviembre, la policía informó que este caso se volvió a ampliar ahora para incluir también los cargos de maltrato y de violar la prohibición de mantener contacto con su expareja, según lo que recoge El País a partir de información de medios noruegos.

Marius Borg negó los nuevos cargos en su contra Instagram @marius_borg

Por otro lado, el portal VG señaló que el hijo de Mette-Marit de Noruega no reconoce ninguno de los nuevos cargos. “Høiby no se declara culpable tras la ampliación de los cargos. Trabaja bien con la policía y quiere dar explicaciones”, según el abogado del joven, Øyvind Bratlien. Mientras tanto, Borg sigue bajo arresto aunque se desconoce si será presentado ante un juez para que le solicite (o no) la prisión preventiva.

En tanto que este arresto se da a días de que Marius iniciara su proceso de rehabilitación. Según la información que había trascendido desde la prensa noruega, su padrastro, el príncipe Haakon lo había acompañado hasta Londres para internarlo en una clínica de desintoxicación.