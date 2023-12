Ésta es la razón por la que el príncipe William nunca usa anillo de bodas

Mientras las reinas y princesas acostumbran mandar mensajes a través de las joyas y accesorios que usan, el príncipe William es mucho más discreto en su forma de vestir, manteniendo sus manos libres, sin ningún anillo.

No perdió la argolla, no es ninguna señal de distanciamiento con Kate Middleton ni está haciendo una discreta declaración, la razón de la que el príncipe de Gales no lleve anillo de bodas es muy sencilla: ¡nunca ha tenido!

La ausencia de un anillo de bodas se dio a conocer un mes antes de que el hijo menor del ahora rey Carlos III se encaminara hacia el altar. En la boda real, celebrada en la abadía de Westminster el 29 de abril de 2011, William no recibió ningún anillo de Kate, durante el intercambio de votos.

Así como el príncipe Felipe no acostumbraba llevar anillo de bodas, tampoco lo hace el príncipe William. Archivo

William, el señor de los (no) anillos

En esa época, un miembro de la realeza comentó en entrevista con el diario Mirror que al hijo de la princesa Diana “No le gustan las joyas. Nunca ha usado ninguna. Decidió que no quería usar una ahora. Todo se debe a sus preferencias personales”.

Mientras que su esposa, Kate, pocas veces aparece sin el suyo. El anillo de bodas de la princesa de Gales fue creado con un trozo de oro gales, fragmento del que la Familia Real es dueña, fundió y moldeó para la ocasión. Junto a él, acostumbra usar el icónico anillo de compromiso de zafiro que perteneció a la princesa Diana.

Sobre la costumbre de llevar o no el anillo, la comentarista Eloise Parker consideró: “Aunque es tradicional que las mujeres de la realeza usen un anillo de compromiso y un anillo de bodas después de casarse, nunca ha sido tradicional que los hombres de la realeza usen uno”, contó a Marie Claire en 2018.

Cuestión de gustos

Así, mientras William prefiere mantener su manos libres de cualquier accesorio, su hermano menor, el príncipe Harry siempre lleva su argolla de bodas puesta. Incluso, es común verlo jugando con ella, haciéndola girar alrededor de su dedo. Se trata una pieza de platino con acabado texturizado de Cleave and Company.

Mientras que el anillo de bodas de Meghan Markle también fue obra de la casa de joyería Cleave and Company y, de la misma manera que el de Kate, está elaborado con una pieza de oro galés

Ya sea por un sentido práctico, comodidad o gusto personal, la razón por la que el príncipe William no acostumbra llevar un anillo de bodas no es un tema que afecte a su esposa Kate.