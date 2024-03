Estas serías las 2 enigmáticas razones por las que Kate Middleton se esconde, según una nueva teoría

Desde que dio inicio la cronología del caso de la “desaparición” de Kate Middleton, la prensa internacional y los internautas no han dejado de tener la mirada puesta sobre los movimientos de la Casa Real británica, manteniéndose al pendiente de cada uno de los detalles revelados por el Palacio de Kensington sobre la salud de la princesa, los cuales podrían ser claras pistas acerca del verdadero origen de su ausencia.

Al respecto, diversos expertos y corresponsales en realeza se han dado a la tarea de especular lógicas acerca de cuáles serían las causas por las que el reino no ha querido revelar detalles acerca de la “cirugía abdominal” a la que se sometió Kate o bien sobre cúal es el estado de su recuperación.

Entre quienes se han adentrado a develar las causas de la ausencia de la esposa del príncipe William se encuentra la periodista española Ana Polo, quien siendo experta en asuntos de royals, se ha atrevido a declarar en el programa de revista ‘TardeAR’ una teoría que señala principalmente a dos poderosas razones como las causantes del misterio, bautizado ya en internet como “Katespiracy”.

El mundo no para de preguntarse ¿dónde está Kate Middleton?

¿Cuáles podrían ser los dos motivos de la ausencia de Kate Middleton, según Ana Polo?

La presentadora ha puntualizado como su primera hipótesis al hecho de que la misteriosa “cirugía abdominal” a la que se sometió Kate Middleton pudo haberse tratado de una histerectomía, una operación que contempla la extirpación de los ovarios y el útero.

Derivado de la gravedad de la operación, el reino habría evitado que la población especulara acerca de la vida íntima de pareja del príncipe William y Kate. “Kensington Palace quería evitar que los rumores y el debate se centrara en el estado de la pareja. Si podían tener relaciones o no... Mientras se especulaba en si estaba en coma o no, no se hablaba de otras cuestiones como la situación del matrimonio”, explica la experta.

Kate Middleton se habría sometido a una grave operación del aparato reproductor Ming Yeung/Getty Images

Por otro lado, Polo también ha planteado la posibilidad de que sea cierta la teoría que señala que los príncipes de Gales se están divorciando, hecho que se comprobaría con la ausencia de argolla matrimonial en el último retrato de Kate y en la más reciente aparición pública del príncipe William.

Esta es la polémica fotografía mal editada de Kate Middleton, en la que además de otros detalles, destaca la ausencia de su argolla matromonial Instagram

“Es la primera vez en 14 años que la vemos sin el anillo de boda y compromiso”, puntualizó Polo, respecto al polémico retrato de Kate Middleton publicado por el Palacio de Kensington el pasado 10 de marzo.

“Es un matrimonio que ha pasado sus altos y bajos a pesar de que han hecho frente en común de pareja perfecta”, concluyó, dejando sobre la mesa estas dos posibilidades que explicarían la misteriosa ausencia de Kate Middleton en los últimos meses.