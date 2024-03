Este es el evento que reunirá al príncipe William y a la reina Camilla pese a su mala relación

Se ha anunciado que la reina Camilla y el príncipe William estarían presentes en la próxima misa por el Día de la Commonwealth, la cual se realizará la próxima semana y que se da en un momento muy complicado para la monarquía británica.

Sin embargo, los grandes ausentes a este importante evento serán el rey Carlos III, debido a que está recibiendo tratamiento por su enfermedad, y Kate Middleton, quien todavía se encuentra convaleciente de su cirugía abdominal a la que fue sometida a mediados de enero.

William y Camilla, los grandes protagonistas en el Día de la Commonwealth

Así pues, esta misa se llevará a cabo el próximo lunes 11 de marzo en la Abadía de Westminster y además de ser un evento clave dentro de la agenda institucional, también será un acto en el que ponga a trabajar en conjunto a William y a Camilla para sacar a flote a la Casa Real Británica, antes las ausencias del rey y de la princesa de Gales.

La reina Camilla y el príncipe William estarán juntos en la misa por el Día de la Commonwealth Getty Images

Si bien no serán los únicos miembros de la realeza que estarán presentes, ya que también los acompañaran la princesa Ana y los duques de Edimburgo, lo que sí es un hecho es que madrastra e hijastro tendrán que unirse para comandar esta ceremonia de gran relevancia, pese a que su relación no siempre ha sido la mejor.

Por otra parte, durante el transcurso de la misa se tiene planeado emitir un discurso grabado de parte del rey Carlos III, además que se espera que asistan otros miembros de la realeza aparte de los ya mencionados.

La mala relación del príncipe William y Camilla Parker

Aunque ante las cámaras han demostrado llevarse bien, también se sabe que de puertas adentro, el heredero al trono ha marcado su distancia con la esposa de su padre.

Según lo que ha declarado la biografía real Angela Levin en su libro ‘Camilla: From Outcast to Queen Consort’, el príncipe William no permite que sus tres hijos, George, Louis y Charlotte, tengan un acercamiento familiar con Camilla Parker.

William y Camilla tienen una relación cordial pero distante Getty Images

“William ha dejado en claro que Camilla es la esposa de su padre, pero no la abuelastra de sus hijos”, aseguró la experta real. Sin embargo, también recalca que “Camilla tampoco ha tratado de asumir ninguna responsabilidad como abuelastra de los hijos de los Cambridge, en especial porque los padres de Kate, Carole y Michael Middleton, son muy cercanos”, puntualiza.

Así que mientras el monarca británico y su nuera sigan convalecientes, al príncipe y a su madrastra no les quedará de otra más que aliarse para trabajar juntos mientras la Familia Real Británica pasa una de sus peores crisis.