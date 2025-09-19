Suscríbete
Realeza

Este es el miembro de la realeza que más desea la reconciliación entre Harry y el rey Carlos

En medio de las tensiones familiares, un integrante de la Casa Real británica se perfila como el más interesado en que padre e hijo retomen su vínculo.

September 19, 2025 • 
Lily Carmona
Carlos III y Harry de Sussex

Los habitantes del reino británico y el mundo en general se encuentran a la expectativa de la reconciliación de Harry y su padre el monarca Carlos III

SOPA Images/ Getty Images

La relación entre el príncipe Harry y el rey Carlos III ha estado marcada en los últimos años por el distanciamiento y las tensiones. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia real aseguran que, dentro de los miembros de la realeza, hay una figura que mantiene la esperanza de que tarde o temprano suceda una reconciliación.

Luego de su reciente visita a Reino Unido, Harry ha levantado la expectativa sobre el resultado de su reunión con el rey y, aunque hasta el momento no se ha revelado la esencia de la plática que mantuvieron el pasado 10 de septiembre, este miembro de la realeza podría haber influido en que Carlos aceptara ver al menor de sus hijos.

La reunión de Carlos y Harry

El pasado 8 de septiembre, el duque de Sussex realizaría una visita a Reino Unido, momento que aprovechó para concretar la tan rumorada cita con su padre, el rey Carlos. Durante esta reunión, de la cual no se revelaron detalles, surgió la expectativa de que las tensiones entre ambos por fin habían cedido para iniciar su proceso de reconciliación.

Sin embargo, y a pesar de que no se ha hecho oficial una oferta de tregua, podría haber existido la influencia de un miembro real para que ambos lograran la reconciliación exitosa.

El príncipe Eduardo, ¿intercede por Harry?

De acuerdo con informes de Mirror, el autor real Omid Scobie relataría en su libro “Endgame” que el príncipe Eduardo, hermano menor de Carlos, había estado promoviendo la reconciliación entre padre e hijo.

Luego de sus polémicas declaraciones en “Spare”, Harry habría intentado acercarse a Carlos, obteniendo una negativa por parte de este durante la Navidad del 2023, según comparte el autor.

Príncipe Harry y Carlos III .jpg

El príncipe Harry y Carlos III se reunieron durante la última visita del duque al Reino Unido

Getty Images

Según Scobie, luego de esto, el príncipe Eduardo habría tratado de “interceder” por su sobrino invitando a Carlos a que hablaran sobre lo ocurrido.

“El príncipe Eduardo fue uno de los pocos que consideró que Carlos debía ‘hablar adecuadamente’ con su hijo y tratar de seguir adelante”, mencionó Scobie.

El único miembro que ha abordado el tema

En 2021, Eduardo declaró a CNN que la ruptura entre la relación de Harry y la familia real británica era “muy triste”, siendo el primer miembro en hablar abiertamente del tema que hasta ahora muchos han tratado de evitar.

“Curiosamente, todos hemos pasado por esto antes: todos hemos tenido una intrusión y atención excesiva en nuestras vidas”, declaraba Eduardo en ese momento, “y cada uno lo ha afrontado de maneras ligeramente diferentes, y escucha, les deseamos mucha suerte. Es una decisión muy difícil”.

En otra entrevista aseguró que ante la situación prefería mantenerse al margen, pues “era un lugar más seguro”, dejando ver que su posición era neutral en esta guerra de dos bandos.

Aunque el distanciamiento entre Harry y el rey Carlos sigue siendo un tema sensible y sobre el cual no sabemos si está a punto de llegar a su fin, el príncipe Eduardo se presenta como el miembro mediador en esta situación, apelando por la comunicación y la armonía para lograr que en un futuro padre e hijo vuelvan a entablar una relación. ¿Habrá tenido influencia sobre su reciente reunión de septiembre?

También puedes leer:
El Palacio de Kensington revela más detalles de la boda de Harry y Meghan
Realeza
¿Cuántas novias tuvo el príncipe Harry antes de conocer a Meghan Markle?
July 26, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Harry y William la misa de Pascua
Realeza
“Casi como extraños”.- Experta en lenguaje corporal sobre Harry y William
April 22, 2019
 · 
Marcos Alberto Milo Valadez

Príncipe Harry Rey Carlos III príncipe eduardo
Lily Carmona
Relacionado
Equinoccio otoño 2025 rituales y consejos según tu signo zodiacal para aprovechar su energía.png
Horóscopos
Equinoccio otoño 2025: rituales y consejos según tu signo zodiacal para aprovechar su energía
September 19, 2025
 · 
Lily Carmona
¡Hola otoño! 5 diseños de uñas calabaza, el manicure para unas manos frescas y femeninas (1).png
Belleza
¡Hola otoño! 5 diseños de uñas calabaza, el manicure para unas manos frescas y femeninas
September 19, 2025
 · 
Lily Carmona
Elsa Pataky y Chris Hemsworth
Entretenimiento
Elsa Pataky revela cómo sigue enamorado a Chris Hemsworth tras 15 años de matrimonio
September 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Cómo te afectará el eclipse solar del 21 de septiembre en el amor según tu signo del zodiaco
Horóscopos
Eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre: ¿cómo afectará a tu vida amorosa según tu signo zodiacal?
September 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez