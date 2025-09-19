Este es el miembro de la realeza que más desea la reconciliación entre Harry y el rey Carlos

La relación entre el príncipe Harry y el rey Carlos III ha estado marcada en los últimos años por el distanciamiento y las tensiones. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia real aseguran que, dentro de los miembros de la realeza, hay una figura que mantiene la esperanza de que tarde o temprano suceda una reconciliación.

Luego de su reciente visita a Reino Unido, Harry ha levantado la expectativa sobre el resultado de su reunión con el rey y, aunque hasta el momento no se ha revelado la esencia de la plática que mantuvieron el pasado 10 de septiembre, este miembro de la realeza podría haber influido en que Carlos aceptara ver al menor de sus hijos.

La reunión de Carlos y Harry

El pasado 8 de septiembre, el duque de Sussex realizaría una visita a Reino Unido, momento que aprovechó para concretar la tan rumorada cita con su padre, el rey Carlos. Durante esta reunión, de la cual no se revelaron detalles, surgió la expectativa de que las tensiones entre ambos por fin habían cedido para iniciar su proceso de reconciliación.

Sin embargo, y a pesar de que no se ha hecho oficial una oferta de tregua, podría haber existido la influencia de un miembro real para que ambos lograran la reconciliación exitosa.

El príncipe Eduardo, ¿intercede por Harry?

De acuerdo con informes de Mirror, el autor real Omid Scobie relataría en su libro “Endgame” que el príncipe Eduardo, hermano menor de Carlos, había estado promoviendo la reconciliación entre padre e hijo.

Luego de sus polémicas declaraciones en “Spare”, Harry habría intentado acercarse a Carlos, obteniendo una negativa por parte de este durante la Navidad del 2023, según comparte el autor.

El príncipe Harry y Carlos III se reunieron durante la última visita del duque al Reino Unido Getty Images

Según Scobie, luego de esto, el príncipe Eduardo habría tratado de “interceder” por su sobrino invitando a Carlos a que hablaran sobre lo ocurrido.

“El príncipe Eduardo fue uno de los pocos que consideró que Carlos debía ‘hablar adecuadamente’ con su hijo y tratar de seguir adelante”, mencionó Scobie.

El único miembro que ha abordado el tema

En 2021, Eduardo declaró a CNN que la ruptura entre la relación de Harry y la familia real británica era “muy triste”, siendo el primer miembro en hablar abiertamente del tema que hasta ahora muchos han tratado de evitar.

“Curiosamente, todos hemos pasado por esto antes: todos hemos tenido una intrusión y atención excesiva en nuestras vidas”, declaraba Eduardo en ese momento, “y cada uno lo ha afrontado de maneras ligeramente diferentes, y escucha, les deseamos mucha suerte. Es una decisión muy difícil”.

En otra entrevista aseguró que ante la situación prefería mantenerse al margen, pues “era un lugar más seguro”, dejando ver que su posición era neutral en esta guerra de dos bandos.

Aunque el distanciamiento entre Harry y el rey Carlos sigue siendo un tema sensible y sobre el cual no sabemos si está a punto de llegar a su fin, el príncipe Eduardo se presenta como el miembro mediador en esta situación, apelando por la comunicación y la armonía para lograr que en un futuro padre e hijo vuelvan a entablar una relación. ¿Habrá tenido influencia sobre su reciente reunión de septiembre?