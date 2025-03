Este fue el momento decisivo entre Meghan Markle y Kate Middleton que marcó el resto de su relación

Expertos en realeza aseguran que el primer encuentro entre Kate Middleton y Meghan Markle marcó de manera definitiva el resto de su relación, la cual ha atravesado por diversos altibajos desde 2018, año en el que la duquesa de Sussex contrajo matrimonio con el príncipe Harry.

En el documental Harry & Meghan, estrenado en Netflix en 2022, la duquesa de Sussex narra su curioso primer encuentro con Kate y su esposo, el príncipe William. Ese momento se suscitó después de que Harry y su esposa organizaron una cena privada, en la que se supone los dos matrimonios convivirían para conocerse mejor.

Meghan confesó ante las cámaras que al momento de conocer a su elegante concuña, ella estaba “descalza y llevaba jeans rotos”. Eso habría marcado una mala primera impresión por parte de Markle, la cual no se borró con el tiempo.

Kate Middleton y Meghan Markle habrían tenido toda una serie de momentos tensos desde que se conocieron Getty Images

Además, Meghan revela que su primera reacción al conocer a la princesa de Gales fue abrazarla. “Yo siempre abrazo, siempre he abrazado. No me di cuenta de que eso era realmente discordante para muchos británicos”, relató la duquesa, lo cual da cuenta de que su naturalidad pudo haber sido siempre un impedimento para el desarrollo de una buena relación entre ella y los demás miembros de la Familia Real.

¿Qué otros momentos tensos se han suscitado entre Kate Middleton y Meghan Markle?

Se dice que otro momento que realmente afectó la relación entre la futura reina y la ex actriz californiana sucedió previo a la boda de Meghan.

De acuerdo a las versiones de la prensa británica, el vestido que fue seleccionado para que la princesa Charlotte, hija de Kate Middleton, vistiera en la boda de sus tíos Meghan y Harry causó un gran conflicto entre las royals.

Según lo comentado al respecto por Harry en sus explosivas memorias “Spare”, los ajustes que se tenían que hacer al vestido de la pequeña habrían causado que ambas terminaran en lágrimas, lo cual únicamente aumentó la tensión entre ellas.

Kate Middleton y Meghan Markle se enfrentaron previo a la boda de la ex actriz Getty Images

El mismo duque de Sussex confirmó que en ese momento Kate se disculpó con Meghan por el drama y le envió “unas flores y una nota”.

¿Qué piensa el príncipe Harry sobre la relación distante de Meghan Markle con Kate Middleton?

Relacionándose con ese episodio, el príncipe Harry ahonda en sus memorias “Spare” más acerca de la rivalidad que existe entre su esposa y su cuñada, relatando un pasaje que tiene que ver con la primera vez que fueron captados en conjunto él, Meghan Markle, Kate Middleton y el príncipe William. El duque comenta que en ese momento se ocasionó una comparación entre las respectivas esposas, ya que el color de sus vestidos causó controversia.

Markle vestía de negro en apoyo al momvimiento #MeToo, mientras Middleton se mantuvo indiferente a la causa.

“Tengo la impresión de que eso puso a Kate nerviosa, además de hacerla consciente, así como a todos los demás, de que, a partir de ese momento, iba a ser comparada y obligada a competir con Meg”, confesó Harry.