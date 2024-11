Filtran audios en los que Durek Verret confiesa ser culpable de las acusaciones de abuso sexual en su contra

Fue el pasado 31 de agosto cuando la princesa Marta Luisa de Noruega contrajo matrimonio con Durek Verrett, un chamán y coach espiritual estadounidense ampliamente reconocido y famoso por haber sido protagonista de varias polémicas.

No pasaron ni tres meses del enlace cuando el nuevo marido de la hija mayor del rey Harald V ya había sido protagonista de su primer escándalo formando parte oficial de la Casa Real. Los nuevos señalamientos en contra de Durek apuntaban a que el chamán había manipulado y agredido sexualmente a un hombre sueco de 49 años, hecho del cual recientemente se ha probado su veracidad a través de la confesión del propio Verrett.

A pocos meses de su boda con Marta Luisa de Noruega, Durek Verret fue acusado de abuso sexual Instagram @iam_martalouise / Sara Abraham

Las actualizaciones del caso surgieron el pasado 5 de noviembre, luego de que la revista noruega Se og Hør filtrara una serie de audios en los que se escucha al esposo de Marta Luisa confesar su crimen. “Pasé la línea”, se le escucha decir al polémico estadounidense.

“Fue un error y soy consciente de ese error”, continúa Durek en su declaración. Dichos audios fueron obtenidos por el medio citado a través de un antiguo amigo de Durek Verrett, identificado como Eric Nies.

¿Qué otras confesiones se le escucha decir a Durek Verret en los nuevos audios filtrados por uno de sus amigos?

El material recientemente difundido habría sido grabado en 2020, después de que el esposo de Marta Luisa se reuniera con “clientes”. “No me encuentro con todos los clientes ni me comporto sexualmente con ellos, y no tengo ningún problema en decir que he cruzado la línea y cometido un error. Soy un ser humano”, relata también el chamán en un mensaje.

Desde hace años Durek Verret se auto proclamó chamán Rune Hellestad/Getty Images

De acuerdo con Se og Hør, la conversación también muestra que cuando Durek Verret se enfrentó a las acusaciones de su amigo de entonces. En los audios, Verrett comienza mostrándose enojado y desdeñoso e incluso amenaza a los abogados. Sin embargo, termina admitiendo otro incidente particular, en el que estaría involucrado un hombre identificado como “Persona Y”.

“Crucé una línea cuando la Persona Y se sacó el pene. Nunca debí haberle chupado el pene. Debería haberlo dejado ahí y taparlo con la sábana”, confiesa Durek Verret ante su amigo.

“Pero terminamos la sesión”, admite Durek Verrett, quien en otras grabaciones admite haber tenido “situaciones” sexuales con otros dos clientes masculinos y una mujer.

Según el medio citado, la reunión en la que se cometieron tales actos se trataba de una de las “sesiones espirituales” ofrecidas por el chamán, en las cuales el cliente tiene que firmar para dar ”su consentimiento expreso a todos los tratamientos, métodos y técnicas que Chamán Durek considere necesarios”. Eso incluye “acceso energético o contacto físico de sus genitales”.