¿Gusto o protocolo? Conoce la razón por la que el príncipe William no se somete a un implante capilar

Mientras la Familia Real Británica vive un momento difícil con los diagnósticos de cáncer del rey Carlos III y de Kate Middleton, la calvicie del príncipe William vuelve a salir a relucir en algunos medios, así como las posibles causas por las que no se ha tratado este problema capilar.

Es por eso que, ante esta situación, algunos sugieren que el motivo por el que no se ha realizado un implante capilar tendría que ver con el hecho de que su padecimiento no tiene solución, mientras que otros consideran que no se ha sometido a un tratamiento de este tipo porque el protocolo real no lo permitiría.

Por ello es que, en esta ocasión, hemos decidido ahondar en el tema y tratar de averiguar las posibles razones por las que el heredero al trono británico no se ha tratado su alopecia, pese a que tiene el dinero y los recursos disponibles para hacerlo.

¿Por qué el príncipe William no ha tratado su problema de alopecia?

Algunos expertos consideran que el príncipe William no podría someterse a un trasplante capilar porque no sería candidato a este tratamiento Getty Images

En el año 2018, un artículo del periódico The Times se hizo eco del momento en el que el príncipe de Gales decidió rasurarse titulándolo “God shave the King” —que en español podemos traducirlo como “Dios afeite al Rey"— por lo que desde entonces varios medios británicos hacían alusión a que podía realizarse un trasplante de cabello.

Sin embargo, todo parece indicar que las cosas habrían cambiado y que ahora su calvicie no tendría solución aunque se realizara un implante capilar. Recordemos que este tipo de tratamiento consiste en tomar folículos de un área donante –que generalmente suele ser del cabello de la nuca o de los lados – y se injertan en las áreas de cabello debilitado.

Por lo mismo es que el candidato que deseé realizarse este trasplante debe contar con suficiente cabello sano para lograr un resultado exitoso. No obstante, en el caso del príncipe William la cantidad de pelo podría ser insuficiente para llevarlo a cabo, según algunos expertos.

El príncipe William ha recurrido a rasurarse la cabeza en varias ocasiones Getty Images

Y si bien no podemos asegurar con certeza que esta sea la verdadera razón, al menos sí parece estar sustentada si tomamos en cuenta la opinión de los expertos en este tratamiento.

Aunque, por otro lado, hay quienes se han atrevido a sugerir que el esposo de Kate Middleton no ha recurrido a tratar su alopecia tendría que ver con el protocolo real, ya que se dice que las reglas de la realeza le prohibirían someterse a ello.

En cualquier caso, en lo único que sí ha recurrido el primogénito de Carlos III en los últimos años es a rasurarse el cabello. Por lo que será interesante ver si en el futuro decide seguir esta línea o si acude a la ciencia para solucionar este padecimiento.