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Realeza

Haakon rompe el silencio y respalda a Mette-Marit por los correos con Epstein

Una nueva controversia sacude a la monarquía noruega y esta vez, la respuesta de Haakon de Noruega ha sido clave para marcar postura.

Abril 14, 2026 • 
Karen Luna
La crisis que enfrenta el matrimonio de Mette-Marit y Haakon de Noruega

Haakon rompe el silencio y respalda a Mette-Marit por los correos con Epstein

Getty Images

El nombre de la realeza noruega vuelve a estar en el centro de la conversación. Esta vez, el protagonista es el príncipe heredero Haakon de Noruega, quien decidió hablar públicamente para defender a su esposa, la princesa Mette-Marit de Noruega, tras la polémica generada por antiguos correos electrónicos vinculados al fallecido financiero Jeffrey Epstein.

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El contexto de los correos y la controversia

De acuerdo con reportes recientes, los correos electrónicos forman parte de comunicaciones pasadas en las que Mette-Marit habría tenido algún tipo de contacto indirecto con Epstein. Es importante señalar que, hasta ahora, no se ha señalado ninguna conducta ilegal por parte de la princesa, pero la mera conexión ha sido suficiente para abrir el debate público.

El caso se vuelve especialmente delicado considerando la figura de Epstein, cuyo historial ha estado rodeado de graves acusaciones y escándalos a nivel global.

La respuesta de Haakon: “Hemos pasado por mucho”

Frente a la creciente atención mediática, Haakon decidió pronunciarse y mostrar su apoyo a su esposa. En sus declaraciones, dejó ver un tono personal y firme, asegurando que como pareja han enfrentado múltiples desafíos a lo largo de los años.

Norwegian Royal House Official Photographs 2016

Una nueva controversia sacude a la monarquía noruega y esta vez, la respuesta de Haakon de Noruega ha sido clave para marcar postura.

Getty Images

La frase “hemos pasado por mucho” resume no solo su postura actual, sino también el respaldo que busca transmitir en medio de la controversia. Más allá de entrar en detalles, su mensaje ha sido interpretado como un intento de cerrar filas y proteger a su familia.

Una polémica que revive el escrutinio público

Este tipo de situaciones no son nuevas para las figuras públicas, pero en el caso de la realeza, el nivel de escrutinio suele ser aún mayor. Cada vínculo, por mínimo que sea, puede convertirse en tema de discusión global.

En redes sociales y medios, las opiniones se han dividido: mientras algunos piden contexto y cautela, otros cuestionan cualquier tipo de relación pasada con figuras controvertidas.

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Por ahora, la postura del príncipe Haakon es contundente: respalda a Mette-Marit y busca poner fin a las especulaciones. No hay investigaciones abiertas ni acusaciones formales en su contra, pero el tema sigue generando interés.

Haakon Mette-Marit
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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