Kate Middleton conquista la primavera con vestido de Self-Portrait de más de 9 mil pesos.

La primavera siempre trae looks que inspiran, pero este año hay uno que ya está dando de qué hablar. Kate Middleton volvió a demostrar por qué es un referente de estilo al aparecer en el servicio de Pascua con un vestido que mezcla elegancia, tendencia y ese toque clásico que nunca falla.

El vestido de Pascua de Kate Middleton que conquista la primavera 2026

Durante la tradicional misa de Pascua, Kate Middleton apostó por un diseño de Self-Portrait, una firma británica conocida por sus piezas femeninas y sofisticadas. El vestido, con un valor aproximado de más de 9 mil pesos, se convirtió rápidamente en uno de los looks más comentados de la temporada.

El diseño destaca por su silueta estructurada y delicada, con detalles que evocan la elegancia primaveral con tejidos ligeros, cortes limpios, además de un acabado pulido que resulta perfecto para eventos formales de día. Este estilo logra ese equilibrio ideal entre lo moderno y lo clásico, algo que define perfectamente el sello de la princesa.

Lo que la princesa de Gales usa, se convierte en inspiración y este vestido nos reafirma que esta primavera 2026 se trata de elegancia relajada. Getty Images

Por qué este vestido es perfecto para primavera

No es casualidad que este look esté causando tanto impacto, el vestido de Self-Portrait reúne varias claves que dominan la moda esta primavera 2026:

Colores suaves y luminosos , ideales para la temporada

, ideales para la temporada Siluetas femeninas que estilizan sin esfuerzo

Detalles delicados como encaje o texturas ligeras

Un aire sofisticado pero fácil de adaptar a diferentes ocasiones

Kate Middleton suele apostar por piezas que no solo se ven bien, sino que también son versátiles y este vestido no es la excepción porque funciona igual de bien para un evento formal que para una ocasión especial de día.

El estilo de Kate Middleton que nunca falla

Si algo ha dejado claro la princesa de Gales es que menos es más, su elección para Pascua refleja una estética cuidada, sin excesos, donde cada elemento suma sin robar protagonismo. El vestido de Self-Portrait se complementó con accesorios discretos, logrando un look armonioso y elegante.