Kate Middleton nos inspira para celebrar una Blanca (y elegante) Navidad

Arropada por su familia, Kate Middleton fue la anfitriona de “Together at Christmas”. La abadía de Westminster fue el escenario del ya tradicional concierto navideño de beneficencia, en el que la princesa de Gales optó por un total look blanco, que la hizo ver luminosa y elegante.

¿Qué es “Together at Chritsmas? Se trata de un concierto benéfico que, por tercer año, reúne fondos para The Royal Foundation Center for Early Childhood, una fundación enfocada en atender a niños en situaciones vulnerables. El evento, que tiene todos los elementos para convertirse en una nueva tradición de los Windsor, será transmitido en Nochebuena por la televisión británica.

En este año participaron Adam Lambert , Beverley Knight, Jacob Collier, Freya Ridings y James Bay.; pero, según informó El País, hubo una sorpresa especial: la princesa interpretó una versión de “Last Christmas” frente a un piano que fue del músico estadounidense John Lennon .

Para la ocasión, Kate Middleton usó los pendientes Alhambra, de la casa francesa Van Cleef and Arpels. AFP

¡Oh, Blanca Navidad!

En noviembre, Kate nos sorprendió con estilismos de princesa: una tiara que había permanecido oculta por casi un siglo y un total look rojo de impacto. Ahora, manteniendo una imagen monocromática en un blanco impoluto, navideño y elegante.

El look de la esposa del príncipe William se conformó por un suéter de cashmere de cuello redondo y un pantalón de talle alto y botones dorados, ambos de Holland Cooper. Mientras que su abrigo largo es de Catherine Walker.

Si algo nos ha demostrado la princesa de Gales es que sabe el poder de la moda como medio de comunicación, una sutil forma de transmitir mensajes, para quien los sabe interpretar. En esta ocasión, detectamos tres:



Homenaje a la princesa Diana: La firma del abrigo que portó era una de las favoritas de Diana de Gales, por lo que, al llevar una prenda de esa diseñadora, le rinde un sutil homenaje. Bolso de mano: El peculiar accesorio es de Strathberry, firma escocesa fundada en el 2013, que ganó fama mundial gracias a ¡Meghan Markle! La duquesa de Sussex la convirtió en una de sus preferidas. Mensaje de paz: En el mundo de la moda, vestir de blanco se asocia a la pureza, la inocencia, la limpieza, la paz y la elegancia. El blanco es el color de la luz, por lo que se asocia a la claridad, la transparencia y la honestidad. También se asocia a la positividad, la esperanza y el optimismo.

¿Quiénes acompañaron a Kate Middleton?

Apagando fuegos y cerrando filas tras las alarmistas declaraciones contenidas en Endgame, lKate Middleton estivo rodeada de sus familiares y amigos, en un ambiente con el espíritu navideño.

Kate Middleton estuvo acompañada de su esposo, el príncipe William, y sus hijos: George, Charlote y Louis. AFP

Al concierto de beneficiencia a favor de los derechos infantiles, Kate asistió en compañía de su esposo el príncipe William y sus tres hijos: George, de 10 años; Charlotte, de 8, y Louis, de 5.

Asistentes al concierto de beneficencia “Together at Christmas” 2023.

También acudieron Sophie, duquesa de Edinburgo, la princesa Eugenia de York y la hermana de Kate, Pippa junto a su esposo, James Matthews. Entre otros miebros de la familia real, como la princesa Beatriz de York, Zara Tindall y Peter Phillips.

¿Porqué no estuvo el rey Carlos III presente?

Este años, ni el rey Carlos III ni se esposa, la reina consorte Camilla pudieron acompañar a los príncipes de Gales. La razón de su ausencia se debe a una complicada agenda de actividades. De acuerdo al Palacio de Buckingham, el rey acudió a una recepción en Highgrove, su finca en Gloucestershire.

En época de Navidad, el mensaje de amor y paz del concierto Together at Christmas, en el que Kate Middleton fue anfitriona, cobra un significado especial para la familia real británica.