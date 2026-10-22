Kate Middleton rompe el silencio sobre el príncipe George y su nueva vida en el internado

Para Kate Middleton, la llegada de las vacaciones escolares tiene un significado especial este año. La princesa de Gales se prepara para recibir nuevamente en casa a sus tres hijos, en particular al príncipe George, quien comenzó una nueva etapa de su vida en Eton College, el prestigioso internado británico al que también asistió su padre, el príncipe William.

El jueves 22 de octubre, durante una visita a The Treehouse, un hospicio infantil en Ipswich, Inglaterra, Kate hizo una parada espontánea en Café 98, una tienda solidaria que recauda fondos para East Anglia’s Children’s Hospices (EACH), organización de la que es patrona. Allí conversó con algunas de las personas que se acercaron a saludarla y compartió un comentario personal sobre su vida familiar.

“Mis hijos terminan las clases mañana y estoy deseando tenerlos a todos en casa”, dijo. Una de las personas que conversó con ella comentó que la princesa también había expresado sus ganas de que George regresara, pues lo había extrañado durante su estancia en el internado.

Kate Middleton habla sobre extrañar al príncipe George

La declaración tiene un significado especial porque es la primera vez que Kate habla públicamente sobre cómo vive la ausencia de su hijo mayor desde que comenzó a estudiar en Eton College en septiembre.

A sus 13 años, George inició una etapa que marca un cambio importante en la dinámica familiar. Mientras él estudia en el internado, sus hermanos menores, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, continúan asistiendo a Lambrook School, cerca de la residencia familiar en Windsor.

Durante su visita a Café 98, Kate también comentó que sus padres, Carole y Michael Middleton, esperan con ilusión las vacaciones escolares. Los abuelos suelen compartir tiempo con sus nietos e incluso los reciben para pasar noches en su casa.

“Las vacaciones de mitad de trimestre son una buena oportunidad para ponerse al día con la vida familiar”, comentó la princesa.

Sus palabras muestran la importancia que la familia tiene en su vida cotidiana y la expectativa de recuperar durante el descanso escolar el tiempo compartido con sus hijos.

El príncipe George sigue los pasos del príncipe William

El ingreso de George a Eton College se confirmó en junio de 2026, después de meses de especulaciones sobre la escuela que elegirían sus padres para su educación secundaria. El príncipe comenzó las clases el 8 de septiembre, acompañado por William y Kate.

Kate Middleton y el príncipe William acompañan al príncipe George en su primer día en Eton College. Para la ocasión, la princesa de Gales recuperó un elegante vestido verde botella que ya había llevado anteriormente. Getty Images

La elección tiene un antecedente familiar: el príncipe William estudió en Eton entre 1995 y 2000. Sin embargo, aunque George sigue los pasos de su padre en este aspecto, William y Kate han procurado construir una dinámica familiar cercana y participar activamente en la crianza de sus tres hijos.

Eton se encuentra a poca distancia de Forest Lodge, la residencia de los príncipes de Gales en Windsor. Además, el calendario escolar contempla periodos de descanso y fines de semana en los que los alumnos internos pueden salir del colegio, por lo que vivir en el internado no significa que George esté completamente separado de su familia durante todo el trimestre.

Las vacaciones escolares, una prioridad para los príncipes de Gales

Kate y William suelen reducir sus compromisos oficiales durante los descansos escolares para dedicar más tiempo a George, Charlotte y Louis. Esta decisión forma parte de una manera de criar a sus hijos que busca combinar las responsabilidades públicas de la familia real con una vida cotidiana lo más cercana posible a la normalidad.

La princesa de Gales ha hablado en distintas ocasiones sobre la importancia de la infancia, los vínculos familiares y el bienestar emocional. En esta ocasión, su comentario surgió de manera espontánea durante una visita relacionada con su labor solidaria, lejos de un discurso oficial.

El regreso de George para las vacaciones de mitad de trimestre permitirá que la familia vuelva a reunirse después de sus primeras semanas en esta nueva etapa educativa. Para Kate, como para muchos padres cuyos hijos comienzan a vivir fuera de casa por motivos escolares, el cambio implica adaptarse a una rutina diferente.

Por ahora, la princesa no ha ofrecido más detalles sobre cómo ha sido la adaptación de George al internado. Lo que sí compartió es su entusiasmo por tener a sus tres hijos nuevamente en casa y aprovechar el descanso para ponerse al día con la vida familiar.