Kate Middleton también tiene problemas de madre: 5 dificultades que enfrenta para criar a George, Charlotte y Louis

Si bien, se sabe que la prioridad de Kate Middleton siempre han sido sus tres hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, esto no quiere decir que la futura reina esté exenta de experimentar los típicos problemas que enfrentan las madres al querer educar de la mejor manera a los niños bajo su cuidado.

De acuerdo con el diario británico The Mirror, estas son 5 dificultades más notables que enfrenta la princesa de Gales para criar a sus pequeños.

Kate Middleton tiene los típicos problemas de madre Instagram @willwarr

Kate Middleton tiene problemas para planificar sus vacaciones

“Más recientemente, Kate habló de su pasión por los viajes, pero admitió que compaginarlos con las vacaciones escolares de sus hijos podría ser difícil”, señala el medio citado, recordando que a principios de marzo, la princesa se unió a la Guardia Irlandesa para las celebraciones del Día de San Patricio y le contó a un soldado cuánto le encantaría llevar a sus hijos a Australia.

Kate Middleton lucha para peinar a la princesa Charlotte

A Kate Middleton le cuesta peinar el hermoso cabello de Charlotte, de acuerdo con The Mirror. El diario recuerda cuando en 2019 la esposa del príncipe William admitió las dificultades para peinar a su hija “Intenté hacerle una trenza a Charlotte esta mañana, pero no me salió muy bien”, dijo la princesa de Gales.

Kate Middleton batalla para peinar a la princesa Charlotte Getty Images

La princesa de Gales no puede seguir el ritmo del príncipe Louis

El hijo menor de Catalina es el príncipe Louis, de seis años, quien con el paso de los años ha demostrado ser “bastante enérgico”, por lo cual The Mirror afirma que la princesa no puede “seguirle el ritmo”.

“Louis ha crecido muchísimo. Corre rapidísimo y también va en su patinete. Es rapidísimo. No puedo seguirle el ritmo”, confesó Kate durante una llamada telefónica con la valiente Mila Sneddon, quien se sometía a quimioterapia para la leucemia.

Kate Middleton tiene problemas con sus habilidades artísticas

Aunque la princesa de Gales pareciera ser perfecta, la realidad es que no sabe tejer, de hecho se dice que es realmente mala en esta actividad, la cual podría servirle de mucho para acercarse a sus tres hijos.

“He estado intentando tejer y soy muy mala. ¡Debería pedir consejos!”, confesó Middleton en 2013, cuando estaba embarazada de George, durante una visita a Glasgow.

La falta de esta habilidad le ha impedido a Catalina tejer suéteres y bufandas para sus niños.

Kate Middleton siente “culpa de mamá”

Por último, cabe mencionar que la futura reina de Inglaterra sufre de culpa por no estar tan cerca de sus hijos como le gustaría. La princesa confesó en el podcast de Giovanna Fletcher, “Happy Mum, Happy Baby” que muchas veces se sentía mal por no poder llevar a la escuela a la princesa Charlotte debido a sus ocupaciones.