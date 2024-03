La curiosa tradición de la Familia Real Española que Felipe VI sigue y que Letizia Ortiz se resiste a cumplir

Esta semana el rey Felipe VI se ha dado cita en el barrio de Las Letras, sin la compañía de Letizia Ortiz, para celebrar una de las tradiciones religiosas más arraigadas a la Familia Real Española, por lo que su visita ha sido toda una sorpresa para los lugareños.

Generalmente, había sido la reina Sofía la que acudía en los últimos años a este evento en representación de la familia del Rey, pero este año ha sido el mismo monarca español el que ha dado la sorpresa y ha visitado este famoso lugar de la capital española, para seguir con esta costumbre que data desde hace cientos de años.

¿De qué trata esta tradición que sigue la Familia Real Española?

Según la tradición, el primer viernes de marzo se abren las puertas de la Basílica de Jesús de Medinaceli, ubicada en el barrio madrileño de Las Letras, para todas las personas que quieran besar los pies de la talla de Jesús de Nazaret que data del siglo XVII. Por lo que se ha convertido en uno de los eventos religiosos más importantes de la ciudad de Madrid.

El rey Felipe VI en el Cristo de Medinaceli EFE

Así que este 1 de marzo que, coincidentemente es el primer viernes del mes, Felipe ha aprovechado para acudir en solitario al besapiés, portando la medalla de la Cofradía de Medinaceli al cuello, y saludando a varias señoras que se le acercaron para tomarle la mano.

Los asistentes, al ver a su Rey en el lugar, no dejaron de vitorearle y celebrar su inesperada presencia, la cual demuestra una vez más que esta costumbre que conecta a la realeza española desde hace 300 años sigue viva en la familia Borbón.

Además, esta es la tercera ocasión que el padre de Leonor acude a la basílica para venerar al Cristo de Medinaceli. La primera vez que estuvo ahí fue en 2004 y todavía era príncipe de Asturias, además que aquella vez fue acompañado de Letizia Ortiz. Mientras que en 2018 se dio cita de nuevo en solitario.

Felipe VI en el besapiés del Cristo de Medinaceli en 2018 Pool/Getty Images

Y ahora que ha salido a relucir la ex periodista, por alguna extraña razón la reina consorte de España se resiste a seguir esta tradición, pues desde entonces jamás se le ha vuelto a ver ahí (o no que sepamos).

No se sabe con exactitud el motivo por el que este año no ha acompañado a su marido, pero su ausencia sí puede decirnos que es algo que no le gusta hacer. Aunque también pudiera ser que no haya podido asistir por otra cuestión.