La dura confesión que hizo Carole Middleton cuando el príncipe William y Kate Middleton eran novios

La vida de Kate Middleton y la de su familia experimentó un gran cambio cuando ella comenzó su noviazgo con el príncipe William, sobre todo con el gran escrutinio que ella y los suyos comenzaron a experimentar por parte de la prensa británica.

Y aunque durante mucho tiempo se especuló que la madre de Kate, Carole Middleton, es quien habría orquestado todo para que su hija conociera al príncipe de Gales, ahora nueva información sugiere que tal vez la relación entre ellos no sería de su completo agrado.

¿Qué dijo Carole Middleton sobre el noviazgo de William y Kate?

Ha sido gracias al periodista del Daily Mail y experto en realeza Richard Eden quien reveló la confesión que Carole le hizo sobre la relación de su hija con William en una ocasión. Según Eden, la madre de la princesa le habría contado durante un evento de 2008 que le molestaba estar bajo el foco público a causa de ello.

El príncipe William y Kate Middleton fueron novios durante ocho años Archivo

“‘Verás, me siento muy vulnerable por todo’, me dijo en la Hennessy Gold Cup, en el hipódromo de Newbury, a pocos kilómetros de su casa en Berkshire”, relató Eden en su columna. “No soy una celebridad y no quiero serlo. Los famosos tienen cuidadores y relaciones públicas. Yo no quiero un relaciones públicas y no me gustaría tener que pagar para contratar a uno. No he pedido todo esto”, dijo Carole a Eden en ese momento.

También, el periodista señala que el foco que los medios ponían a la familia Middleton era algo que a Carole le preocupaba bastante, sobre todo por sus hijos y su negocio. “Estoy preocupada por mi negocio, ese es mi objetivo. No quiero que la atención se desvíe de eso. También me preocupa mi familia. Tengo tres hijos, no sólo a Catherine”, puntualizó.

Por otro lado, apesar de las narrativas que sugieren que Carole manipuló la relación de Kate y William —tal y como lo relata la serie The Crown en su última temporada— informes indican que fue el príncipe quien persiguió a Kate, y no al revés. Una excompañera de universidad de Kate, Laura Warshauer, reveló al Daily Mail que William habría pagado 200 libras para ganar una cita con Kate durante una subasta benéfica, lo que contradice la idea de que Carole estaba detrás de la unión.

En la serie The Crown, la madre de Kate Middleton habría orquestado la relación entre su hija y el príncipe William Instagram

En tanto que las confesiones de Carole Middleton ofrecen una visión de los desafíos que enfrentó su familia debido a la intensa atención mediática durante el noviazgo de Kate y William. A pesar de las presiones externas y las percepciones públicas, los Middleton han mantenido su enfoque en la unidad familiar y en proteger la privacidad de sus seres queridos.